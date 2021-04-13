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17) Antenas de telecomunicações (TVI - Livro de Reclamações - Alexandra Borges)
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35 views • April 13, 2021
TVI - Livro de Reclamações - Alexandra Borges (18 Fevereiro, 2020):
Já reparou nas antenas de telecomunicações à sua volta?
https://tviplayer.iol.pt/programa/alexandra-borges/5c4b427d0cf2adafd003503a/video/5e4c43f90cf2d5f7c67ac230?jwsource=cl
Há inúmeros estudos científicos que ligam as antenas que emitem o sinal das redes móveis a doenças neurológicas ou cancros. No dia-a-dia, nem nos apercebemos de estarmos em contacto com este tipo de radiação, e não assumimos uma posição.
Ao contrário da comunidade de uma escola, em Vila Nova de Famalicão, que foi surpreendida com a colocação de uma antena a apenas cinco metros do recinto e tomou medidas.
Artigos anteriores sobre o caso:
Escola D. Maria II protesta contra antena de telecomunicações (Dezembro 13, 2019): https://cidadehoje.pt/escola-d-maria-ii-protesta-contra-antena-de-telecomunicacoes/
Obras de requalificação no lar S. João de Deus custam mais de um milhão de euros (15 Fev., 2018): https://cidadehoje.pt/obras-requalificacao-no-lar-s-joao-deus-custam-um-milhao-euros/
Reportagem SIC (13 Dez, 2019):
https://www.facebook.com/radiocidadehoje/videos/protesto-em-gavi%C3%A3o-contra-instala%C3%A7%C3%A3o-de-antena-de-telecomunica%C3%A7%C3%B5es/2830631100301831/
Câmara Municipal ainda não tem todos os pareceres sobre colocação de antena (18 Fev, 2020): https://cidadehoje.pt/camara-municipal-ainda-nao-tem-todos-os-pareceres-sobre-colocacao-de-antena/
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Já reparou nas antenas de telecomunicações à sua volta?
https://tviplayer.iol.pt/programa/alexandra-borges/5c4b427d0cf2adafd003503a/video/5e4c43f90cf2d5f7c67ac230?jwsource=cl
Há inúmeros estudos científicos que ligam as antenas que emitem o sinal das redes móveis a doenças neurológicas ou cancros. No dia-a-dia, nem nos apercebemos de estarmos em contacto com este tipo de radiação, e não assumimos uma posição.
Ao contrário da comunidade de uma escola, em Vila Nova de Famalicão, que foi surpreendida com a colocação de uma antena a apenas cinco metros do recinto e tomou medidas.
Artigos anteriores sobre o caso:
Escola D. Maria II protesta contra antena de telecomunicações (Dezembro 13, 2019): https://cidadehoje.pt/escola-d-maria-ii-protesta-contra-antena-de-telecomunicacoes/
Obras de requalificação no lar S. João de Deus custam mais de um milhão de euros (15 Fev., 2018): https://cidadehoje.pt/obras-requalificacao-no-lar-s-joao-deus-custam-um-milhao-euros/
Reportagem SIC (13 Dez, 2019):
https://www.facebook.com/radiocidadehoje/videos/protesto-em-gavi%C3%A3o-contra-instala%C3%A7%C3%A3o-de-antena-de-telecomunica%C3%A7%C3%B5es/2830631100301831/
Câmara Municipal ainda não tem todos os pareceres sobre colocação de antena (18 Fev, 2020): https://cidadehoje.pt/camara-municipal-ainda-nao-tem-todos-os-pareceres-sobre-colocacao-de-antena/
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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