Unikt bildreportage från Malmös förfall

Den skånske fotografen Freddy Mardell har dokumenterat den senaste tidens utveckling av stadsbilden av Malmö. Det är en dyster bild av den mångkulturella idyllen som växer fram.I skuggan av de ökade våldsbrotten, skjutningarna och våldtäkterna sker också ett förfall av staden som sällan kommer fram i rapporteringen. Det handlar om den allmänna trivseln i bostadsområden som kollapsat med skadegörelse, klotter på fasader, sopor och urinlukt på bakgårdarna och en ökad otrygghet med övervakningskameror och låsta grindar i vart och vart annat kvarter.Följ med den prisbelönte fotografen Freddy Mardells skildring av det nya Malmö som växer fram i skuggan av den skönmålade bilden av den skånska gamla idyllen.Reportaget har publicerats av Feministinspektionen.