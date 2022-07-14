Вакцина от жизни! (В.А.Копылов)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Более 50% детей стали инвалидами только потому, что им была сделана прививка. А рождены они были здоровыми.
Так считает Виталий Александрович Копылов – руководитель Центра реабилитации детей-инвалидов, лауреат премии им. Н.И. Пирогова, профессор Петровской Академии Наук.
Источник: Правда о прививках - http://privivke.net