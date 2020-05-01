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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
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11216 views • May 01, 2020
Ηλεκτρονικό κατάστημα eshop iYannis https://tinyurl.com/yc2kq78z
GRFV5 Εκπτωτικό κουπόνι 5% μόνο για τα αντι-νανο προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και δύο φορές ανά χρήστη.
YouTube @Aroy Mak
Aroy Mak Facebook : https://www.facebook.com/aroymak18Η επίθεση στην ανθρωπότητα και τα αντίμετρά μας https://tinyurl.com/y92994vt
Blog iYannis https://tinyurl.com/yd4wfryy
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου Βιντεο 1 στα Αγγλικά https://youtu.be/XAOfZ5PddKc
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου Βιντεο 2 στα Αγγλικά https://youtu.be/yVyfRVq_SC0
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου οδηγίες και φωτογραφίες στα Αγγλικά https://independz.wixsite.com/antinan...
Κατασκευή απλού αντινάνο τριγώνου https://youtu.be/1xsd0Iq5ccQ
To video μου με τη πρωτότυπη γεννήτρια παλμών και τον κουβά με το πηνίο https://youtu.be/NdKXbrmXu4k
Το κανάλι youtube του Τόνι Παντaλλερέσκο HerbsPlusAndBeads https://www.youtube.com/channel/UC-Mi...
Το κανάλι bitchute του Τόνι Παντaλλερέσκο https://www.bitchute.com/channel/IRj1...
Για την αντινάνο αποτελεσματικότητα, θα χρειαστείτε τροφοδοτικό με συνεχές ρεύμα τουλάχιστων 8 Αμπερς και μια συσκευή που θα δημιουργήσει παλμούς. Μπορεί να είναι μια απλή συσκευή όπως στα φλας των αυτοκινήτων ή ηλεκτρονική.
Φωτογραφείες και βίντεο του Bryan396 απο νανοσωματίδια που έχουν συναρμολογηθεί σε διάφορες μορφές και έχουν αφαιρεθεί από το σώμα,
https://tinyurl.com/y3hglqku
https://www.flickr.com/photos/1467879...
https://www.minds.com/Bryan396/blog/n...
Πατέντες που παρουσιάστηκαν στο βίντεο
https://patents.google.com/patent/US3...
https://patents.google.com/patent/US5...
Το δοκιμαστικό εμβόλιο που χρειάζεται ηλεκτρική εκκενωση ... https://www.nbcnews.com/health/health...
GRFV5 Εκπτωτικό κουπόνι 5% μόνο για τα αντι-νανο προϊόντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και δύο φορές ανά χρήστη.
YouTube @Aroy Mak
Aroy Mak Facebook : https://www.facebook.com/aroymak18Η επίθεση στην ανθρωπότητα και τα αντίμετρά μας https://tinyurl.com/y92994vt
Blog iYannis https://tinyurl.com/yd4wfryy
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου Βιντεο 1 στα Αγγλικά https://youtu.be/XAOfZ5PddKc
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου Βιντεο 2 στα Αγγλικά https://youtu.be/yVyfRVq_SC0
Κατασκευή απλού αντινάνο κάδου οδηγίες και φωτογραφίες στα Αγγλικά https://independz.wixsite.com/antinan...
Κατασκευή απλού αντινάνο τριγώνου https://youtu.be/1xsd0Iq5ccQ
To video μου με τη πρωτότυπη γεννήτρια παλμών και τον κουβά με το πηνίο https://youtu.be/NdKXbrmXu4k
Το κανάλι youtube του Τόνι Παντaλλερέσκο HerbsPlusAndBeads https://www.youtube.com/channel/UC-Mi...
Το κανάλι bitchute του Τόνι Παντaλλερέσκο https://www.bitchute.com/channel/IRj1...
Για την αντινάνο αποτελεσματικότητα, θα χρειαστείτε τροφοδοτικό με συνεχές ρεύμα τουλάχιστων 8 Αμπερς και μια συσκευή που θα δημιουργήσει παλμούς. Μπορεί να είναι μια απλή συσκευή όπως στα φλας των αυτοκινήτων ή ηλεκτρονική.
Φωτογραφείες και βίντεο του Bryan396 απο νανοσωματίδια που έχουν συναρμολογηθεί σε διάφορες μορφές και έχουν αφαιρεθεί από το σώμα,
https://tinyurl.com/y3hglqku
https://www.flickr.com/photos/1467879...
https://www.minds.com/Bryan396/blog/n...
Πατέντες που παρουσιάστηκαν στο βίντεο
https://patents.google.com/patent/US3...
https://patents.google.com/patent/US5...
Το δοκιμαστικό εμβόλιο που χρειάζεται ηλεκτρική εκκενωση ... https://www.nbcnews.com/health/health...
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