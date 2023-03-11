El amor es mas grande que yo - GuitarraVallenata Puntera - Binomio de Oro

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Por petición de ustedes, aquí les presento este punteo tutorial de la entrada del tema "El amor es más grande que yo" de Iván Ovalle, interpretada por el Binomio de Oro en la voz del difunto Rafa. Espero que les sea de su agrado.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Punterahttps://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
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