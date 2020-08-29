COVID-19 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ - ΕΞΩ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΑΠΟ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΎΣ ΓΙΑΤΡΟΎΣ & ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ – 30-06-2020

Ta Nea einai Allou 43 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

18 views • August 29, 2020





Όπως γνωρίζουμε όλες / όλοι μας ως Μεσογειακός λαός, οι Γερμανοί ΔΕΝ μιλούν εύκολα, και όταν μιλούν ειδικά όταν αυτό γίνεται Δημόσια, αν εξαιρέσουμε την «πολιτική» (και τις ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ που παίζουν αυτό που λέει ο λαός «πολιτικό κόσμο» συνολικά!...), προσέχουν πολύ ΤΙ ΛΕΝΕ...



Εννοείται οτι η εν λόγω εκδήλωση ΔΕΝ προβλήθηκε ΚΑΘΟΛΟΥ από τα γνωστά ΜΜΕ «Ευρώπης» και «Ελλάδας», παρά το γεγονός οτι οι Διοργανωτές της Επιτροπής, ΚΑΛΕΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ να προσέλθουν σε Δημόσια Συνέντευξη Τύπου...



Στους 2 πρώτους συνδέσμους / πηγές παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρώτα 7 λεπτά από την έναρξη / εισαγωγή των ομιλιών της Επιτροπής, με Ελληνικούς υπότιτλους, ενώ στην 3η πηγή μπορείτε να δείτε ένα ολόκληρο μέρος ενός από τους ομιλητές, με Αγγλικούς υπότιτλους



Οι Αποκαλύψεις αυτές σχετικά με την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ «ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ», ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ... από τη Γερμανία αυτή τη φορά, έρχονται να προστεθούν στις πολλές που έχουν ξεκινήσει να δημοσιοποιούνται αλλά να ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από τα «επίσημα» μεγάλα και μικρότερα ΜΜΕ, από περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα...



Κατά συνέπεια, η κάθε μια και ο κάθε ένας, είτε θα αποφασίσει να διαβάσει, είτε όπως και δισεκατομμύρια άλλοι θα παραμείνει ΑΝΙΔΕΟΣ και μάλιστα Ανίδεος Δούλος, όπως ακριβώς ήμουν κι εγώ ο ίδιος μέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε σχέση με τα όσα ΕΨΑΞΑ κι ΕΜΑΘΑ με κόπο και πολλή μελέτη...



Ενδιαφέρομαι και στα λέω διότι θέλω να έχω τη συνείδηση μου «καθαρή»... οτι προσπάθησα να ενημερώσω συνανθρώπους που ενδιαφέρονται να ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ! Ενώ για όλες και όλους τους άλλους, αν και λυπάμαι πολύ, δυστυχώς δεν είναι καθόλου «στο χέρι μου» να κάνω κάτι...

Μπορεί λοιπόν ο καθείς να ΕΠΙΛΕΞΕΙ είτε να ακούει τις ΠΑΠΑΡΙΕΣ που είπαν στον τάδε γνωστό από το τάδε μέρος π.χ. για τις κόρες του που ΔΗΘΕΝ αρρώστησαν από ΔΗΘΕΝ "κορωνοϊό"... ΟΙ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΣ της "επιστήμης" και της "ιατρικής" και τα όσα «ΑΦΟΔΕΥΜΑΤΑ» ΛΕΝΕ στις "εξυπνες" τηλεοράσεις οι επίσης ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΣ των "ειδικών" και οι ΠΟΡΝΕΣ της ΔΗΜΟΣΙΟ-ΚΑΦΡΙΑΣ....



Πηγές:



Πρωτότυπο από Γερμανία από τον ιστότοπο της Οργάνωσης των Γερμανών Επιστημόνων, με κάποια από τα βίντεο με ενσωματωμένους Αγγλικούς υπότιτλους:



1η:



2η:



3η: Ψυχολογικές επιπτώσεις των «μέτρων» κατά της ΔΗΘΕΝ «πανδημίας» - Αγγλ. Υπότιτλοι:



Morpheus Platon

30-08-2020 Στις 30 Ιουνίου 2020 ΕΝΤΙΜΟΙ Γιατροί και Επιστήμονες και άλλων κλάδων από ολόκληρη τη Γερμανία, διοργάνωσαν μια Εξωκοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή για την ΑΠΑΤΗ του «κορωναϊού», της ΔΗΘΕΝ «πανδημίας» “COVID-19” και κατά των «μέτρων» που όπως και παντού σε άλλες χώρες, εφαρμόζονται ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ και στη Γερμανία...Όπως γνωρίζουμε όλες / όλοι μας ως Μεσογειακός λαός, οι Γερμανοί ΔΕΝ μιλούν εύκολα, και όταν μιλούν ειδικά όταν αυτό γίνεται Δημόσια, αν εξαιρέσουμε την «πολιτική» (και τις ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ που παίζουν αυτό που λέει ο λαός «πολιτικό κόσμο» συνολικά!...), προσέχουν πολύ ΤΙ ΛΕΝΕ...Εννοείται οτι η εν λόγω εκδήλωση ΔΕΝ προβλήθηκε ΚΑΘΟΛΟΥ από τα γνωστά ΜΜΕ «Ευρώπης» και «Ελλάδας», παρά το γεγονός οτι οι Διοργανωτές της Επιτροπής, ΚΑΛΕΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΜΕ να προσέλθουν σε Δημόσια Συνέντευξη Τύπου...Στους 2 πρώτους συνδέσμους / πηγές παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πρώτα 7 λεπτά από την έναρξη / εισαγωγή των ομιλιών της Επιτροπής, με Ελληνικούς υπότιτλους, ενώ στην 3η πηγή μπορείτε να δείτε ένα ολόκληρο μέρος ενός από τους ομιλητές, με Αγγλικούς υπότιτλουςΟι Αποκαλύψεις αυτές σχετικά με την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ «ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ», ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΟΥΝΤΑΣ... από τη Γερμανία αυτή τη φορά, έρχονται να προστεθούν στις πολλές που έχουν ξεκινήσει να δημοσιοποιούνται αλλά να ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ από τα «επίσημα» μεγάλα και μικρότερα ΜΜΕ, από περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα...Κατά συνέπεια, η κάθε μια και ο κάθε ένας, είτε θα αποφασίσει να διαβάσει, είτε όπως και δισεκατομμύρια άλλοι θα παραμείνει ΑΝΙΔΕΟΣ και μάλιστα Ανίδεος Δούλος, όπως ακριβώς ήμουν κι εγώ ο ίδιος μέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε σχέση με τα όσα ΕΨΑΞΑ κι ΕΜΑΘΑ με κόπο και πολλή μελέτη...Ενδιαφέρομαι και στα λέω διότι θέλω να έχω τη συνείδηση μου «καθαρή»... οτι προσπάθησα να ενημερώσω συνανθρώπους που ενδιαφέρονται να ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ! Ενώ για όλες και όλους τους άλλους, αν και λυπάμαι πολύ, δυστυχώς δεν είναι καθόλου «στο χέρι μου» να κάνω κάτι...Μπορεί λοιπόν ο καθείς να ΕΠΙΛΕΞΕΙ είτε να ακούει τις ΠΑΠΑΡΙΕΣ που είπαν στον τάδε γνωστό από το τάδε μέρος π.χ. για τις κόρες του που ΔΗΘΕΝ αρρώστησαν από ΔΗΘΕΝ "κορωνοϊό"... ΟΙ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΣ της "επιστήμης" και της "ιατρικής" και τα όσα «ΑΦΟΔΕΥΜΑΤΑ» ΛΕΝΕ στις "εξυπνες" τηλεοράσεις οι επίσης ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΕΣ των "ειδικών" και οι ΠΟΡΝΕΣ της ΔΗΜΟΣΙΟ-ΚΑΦΡΙΑΣ....Πηγές:Πρωτότυπο από Γερμανία από τον ιστότοπο της Οργάνωσης των Γερμανών Επιστημόνων, με κάποια από τα βίντεο με ενσωματωμένους Αγγλικούς υπότιτλους: https://acu2020.org/english-versions/ 1η: https://www.youtube.com/watch?v=B1yUGFgURVE 2η: https://www.youtube.com/watch?v=zDKc-ok8hwo 3η: Ψυχολογικές επιπτώσεις των «μέτρων» κατά της ΔΗΘΕΝ «πανδημίας» - Αγγλ. Υπότιτλοι: https://www.youtube.com/watch?v=QS8SPk_5k7c& ;feature=emb_titleMorpheus Platon30-08-2020 Keywords hoaxglobaldictatorshipcovid19

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