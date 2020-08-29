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« REFUSEZ LES TESTS ! Tout est deja en place pour lancer la vaccination de masse des populations. » - Dr Roberto Petrella
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16 views • August 29, 2020
Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent [12 août 2020]
REFUSEZ LES TESTS !
Tout est déjà en place dans les entreprises et les médias pour lancer la vaccination de masse des populations.
26 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=BW31RpaDujI&;feature=youtu.be
Guy Boulianne : https://www.youtube.com/channel/UCakX9rAYMyYBl93PVE5bs-A
[12 août 2020] Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent.
SOURCES :
- https://www.facebook.com/Vaccisano/posts/3195808427161494
- https://www.youtube.com/watch?v=Mf0HJCtqquI
REFUSEZ LES TESTS !
Tout est déjà en place dans les entreprises et les médias pour lancer la vaccination de masse des populations.
26 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=BW31RpaDujI&;feature=youtu.be
Guy Boulianne : https://www.youtube.com/channel/UCakX9rAYMyYBl93PVE5bs-A
[12 août 2020] Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent.
SOURCES :
- https://www.facebook.com/Vaccisano/posts/3195808427161494
- https://www.youtube.com/watch?v=Mf0HJCtqquI
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