« REFUSEZ LES TESTS ! Tout est deja en place pour lancer la vaccination de masse des populations. » - Dr Roberto Petrella

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REFUSEZ LES TESTS !

Tout est déjà en place dans les entreprises et les médias pour lancer la vaccination de masse des populations.



26 août 2020 :

Guy Boulianne :



[12 août 2020] Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent.



SOURCES :

- https://www.facebook.com/Vaccisano/posts/3195808427161494

- https://www.youtube.com/watch?v=Mf0HJCtqquI Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent [12 août 2020]REFUSEZ LES TESTS !Tout est déjà en place dans les entreprises et les médias pour lancer la vaccination de masse des populations.26 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=BW31RpaDujI& ;feature=youtu.beGuy Boulianne : https://www.youtube.com/channel/UCakX9rAYMyYBl93PVE5bs-A [12 août 2020] Le docteur Roberto Petrella lance un avertissement urgent.SOURCES : Keywords depopulationdictaturevaccincovid19plandemieeugenisme

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