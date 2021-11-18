BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

BOTSCHAFT EINES MOLEKULARVIROLOGEN AN DIE MENSCHHEIT
Hanlonsrazor
Hanlonsrazor
1 follower
Follow
0
Share
Report
90 views • November 18, 2021
Ein Video, welches man kennen sollte! Gerade auch dann, wenn man sich tatsächlich mit dem Gedanken trägt, sich einem gänzlich unerprobten Verfahren, zu unterziehen. Eine ernsthafte Warnung an ALLE!

Wer da meint, leichtfertig und OHNE gründlichste Recherche - möglichst auch noch für eine Bratwurst und/oder die Aussicht auf einen Gaststättenbesuch, bzw. "Urlaub im Ausland" - sein Leben wegwerfen zu müssen, der soll das halt tun. Ich denke, dass wir unsere menschliche Pflicht erfüllt und jene Menschen gewarnt haben. Wer so eine - begründbare - Warnung komplett in den Wind schlägt und nicht einmal abwägt, sondern auf die - falschen - Erzählungen Dritter hört, muss eben auch die u.U. drastischen Konsequenzen für sein Handeln tragen. Das mag durchaus bedauerlich sein, aber das Mitgefühl kann sich dann in engen Grenzen halten.

Das betrifft aber nicht jene, die - auf irgendeine Art - genötigt oder erst gar nicht gefragt werden. Denken wir da an die Kinder und die alten Menschen. Was wir derzeit durchleben, ist ein globaler Genozid, angestoßen durch sog. "Eliten", die kapitalste Verbrechen mit - vermeintlicher - "gesundheitlicher Fürsorge" tarnen. Der Tag wird kommen, an dem dieses schwerstkriminelle Pack vor einem internationalen Tribunal stehen wird.
Keywords
nwocoronabetrugwahrheitcovid-19impfungwarnung
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
A nihilistic president, a bankrupt war: The Iran quagmire could sink the GOP in November

A nihilistic president, a bankrupt war: The Iran quagmire could sink the GOP in November

Lance D Johnson
Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin&#8217;s war in Ukraine

Russia is not isolated: North Korea troops are widening Putin’s war in Ukraine

Lance D Johnson
“They overplayed their hand”: Trump expects more Iran talks, keeps strikes on table

“They overplayed their hand”: Trump expects more Iran talks, keeps strikes on table

Cassie B.
Global System Entering Age of Technological Entropy, Scholar Says

Global System Entering Age of Technological Entropy, Scholar Says

Garrison Vance
Democrats look to confront Benjamin Netanyahu, as a political reckoning with Gaza&#8217;s mounting death toll nears

Democrats look to confront Benjamin Netanyahu, as a political reckoning with Gaza’s mounting death toll nears

Lance D Johnson
Tucker Carlson Urges 25th Amendment Against Trump Over Iran War, Axios Reports

Tucker Carlson Urges 25th Amendment Against Trump Over Iran War, Axios Reports

Douglas Harrington
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy