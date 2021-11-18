BOTSCHAFT EINES MOLEKULARVIROLOGEN AN DIE MENSCHHEIT

Ein Video, welches man kennen sollte! Gerade auch dann, wenn man sich tatsächlich mit dem Gedanken trägt, sich einem gänzlich unerprobten Verfahren, zu unterziehen. Eine ernsthafte Warnung an ALLE!



Wer da meint, leichtfertig und OHNE gründlichste Recherche - möglichst auch noch für eine Bratwurst und/oder die Aussicht auf einen Gaststättenbesuch, bzw. "Urlaub im Ausland" - sein Leben wegwerfen zu müssen, der soll das halt tun. Ich denke, dass wir unsere menschliche Pflicht erfüllt und jene Menschen gewarnt haben. Wer so eine - begründbare - Warnung komplett in den Wind schlägt und nicht einmal abwägt, sondern auf die - falschen - Erzählungen Dritter hört, muss eben auch die u.U. drastischen Konsequenzen für sein Handeln tragen. Das mag durchaus bedauerlich sein, aber das Mitgefühl kann sich dann in engen Grenzen halten.



Das betrifft aber nicht jene, die - auf irgendeine Art - genötigt oder erst gar nicht gefragt werden. Denken wir da an die Kinder und die alten Menschen. Was wir derzeit durchleben, ist ein globaler Genozid, angestoßen durch sog. "Eliten", die kapitalste Verbrechen mit - vermeintlicher - "gesundheitlicher Fürsorge" tarnen. Der Tag wird kommen, an dem dieses schwerstkriminelle Pack vor einem internationalen Tribunal stehen wird.