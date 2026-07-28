Trasteando 8Ensayps de guitarra): Bluesman

🎸 Trasteando #2 · Canciones de Blues

En esta nueva entrega de Trasteando, dejamos que la guitarra hable por sí sola a través de algunos de los riffs, acordes y progresiones más representativos del blues. Un recorrido relajado entre improvisaciones, ejercicios y pequeños fragmentos inspirados en este género que ha marcado la historia de la música moderna.

Sin prisas y con el espíritu de seguir aprendiendo, exploro diferentes ritmos, patrones y sonoridades blues, buscando mejorar la técnica, el sentido del ritmo y la expresividad de cada nota. Porque, al fin y al cabo, el blues no consiste solo en tocar, sino también en sentir.

Espero que disfrutéis de este nuevo ensayo musical tanto como yo disfruté grabándolo. Si os gusta este tipo de contenido, habrá más sesiones de Trasteando dedicadas a otros estilos como rock, jazz, country, fingerpicking y muchas más sorpresas.

🎸 En este vídeo encontrarás:

Ejercicios de guitarra inspirados en el blues.

Riffs y progresiones clásicas.

Improvisaciones sencillas.

Práctica de ritmo y acompañamiento.

Un nuevo paso en mi aprendizaje con la guitarra.

Gracias por acompañarme en este viaje musical.

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