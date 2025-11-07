Прохождение игры PC Building Simulator первый день #1

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
PC Building Simulator — это возможность управлять компьютерной мастерской формой игрового процесса.
Что включено в игру: сборка ПК, установка программного обеспечения, продажа и ремонт компьютеров и многое другое...
00:00 Вступление
00:04 Начало игры
01:00 Первое задание
04:27 Установка программного обеспечения
Игра Steam: https://store.steampowered.com/app/621060/PC_Building_Simulator/
