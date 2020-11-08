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Ελληνίδα γιατρός από την Κρήτη καταγγέλει τρομοκρατία και απειλές.
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37 views • November 08, 2020
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε στον Focus Fm 103,6 η παθολόγος Εύη Κιαγιά αναφορικά με τις πιέσεις που δέχονται οι γιατροί στην Ελλάδα που έχουν ενστάσεις για τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID.
Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη, η ίδια έχει δεχτεί απειλές από «παρατρεχάμενο» του ιατρικού συλλόγου και μάλιστα κατά το παρελθόν έχει χάσει και τη δουλεία της όταν εξέφρασε ενστάσεις για τη γνωστή υπόθεση των εμβολίων για την Η1Ν1.
Τέλος, είναι τρομακτικά τα όσα λέει η ίδια για τις άδειες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κρήτης και την παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ
Όπως κατήγγειλε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη, η ίδια έχει δεχτεί απειλές από «παρατρεχάμενο» του ιατρικού συλλόγου και μάλιστα κατά το παρελθόν έχει χάσει και τη δουλεία της όταν εξέφρασε ενστάσεις για τη γνωστή υπόθεση των εμβολίων για την Η1Ν1.
Τέλος, είναι τρομακτικά τα όσα λέει η ίδια για τις άδειες ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Κρήτης και την παραπληροφόρηση από τα ΜΜΕ
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