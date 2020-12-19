Petrovics Garjajev betiltott felfedezése - A hullámgenetika feltalálója - Kvantumimmunitás

Ideje mindenkinek megismerkedni a világhírű, ám az emberek nagy többségének még ismeretlen tudóssal, a nyelvi-hullámgenetika tudomány megalkotójával, a kvantumgenetika legnagyobb professzorával, Petrovics Garjajevvel.Nobel-díjra jelölték 2020.okt.20-án. Ám váratlanul, november 17-én meghalt.Láttuk és rögzítettük, hogy valódi gének elveszthetik anyagi mivoltukat, és nem anyagi elektromágneses mezők alkotóelemeivé válhatnak. Majd újra megjelenhetnek anyagként, mint ahogy azt az elemi részecskék (fotonok, elektronok stb.) területén a kvantumfizika már bizonyította. De mi köze ennek a koronavírus-járványhoz?Elemi részecskék összességeként a koronavírus génjei is, feltételezem, átmehetnek elektromágneses tér állapotba.Az emberiség védekező eszköze: A TUDAT EREJE.SENKI NE FÉLJEN- az igazság győzedelmeskedik. A videó épp azért van, hogy megmutassa az emberi tudat erejét. És hogy éppen a félelmet kell leküzdenie mindenkinek."Az embernek magasabb szellemi szintre kell emelkednie, hogy mentálisan meg tudja védeni magát, létre kell hoznia egy mentális burkot, rá kell vennie a szervezetét arra, hogy „védelmi” üzemmódba működjön. Sejtjeinket megtaníthatjuk arra, hogy ne fogadják be, vagy vezessék át inaktív állapotba ezt az információt, hiszen az ember tudata képes befolyásolni ezeket a torziós mezőket." P.P.GarjajevAz általa közzétett információ itt olvasható teljes terjedelmében:A közleményt a moszkvai Kvantum Genetika Intézet tette közzé 2020. júliusában - mindenkinek ajánlom megismerkedni vele. Teljes terjedelmében itt:Orosz videó Pjotr Garjajev által közzétett felfedezésről: