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Continuer à agir sur le terrain, ensemble ! CDL79 - Jean-Jacques Crevecoeur
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220 views • March 18, 2021
15 mars 2021 : https://fulllifechannel.com/v/308?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/
Commentaire JJC :
Au retour d'une énorme manifestation à Montréal (qui s'est tenue le samedi 13 mars, pour souligner le triste anniversaire du début des mesures sanitaires infondées, liberticides et antidémocratiques au Québec), je vous livre quelques réflexions sur l'importance de l'action sur le terrain, unis et coordonnés pour faire reculer cette dictature ignoble.
À la fin de la vidéo, je vous ai mis une petite vidéo préparée par Mel Goyer qui fait un compte rendu rapide de ce rassemblement exceptionnel (lien direct de sa vidéo : https://youtu.be/miKPpg5ZPXM)
Quelques références pratiques :
— pour accéder à Solidarita, vous DEVEZ VOUS INSCRIRE, et pas uniquement vous connecter avec vos identifiants habituels. C'est une plateforme différente de celle d'Émergences-Formations. Cliquez sur ce lien : https://solidarita.net
— en cas de problème, écrivez à [email protected]
— pour accéder à FullLifeChannel, même remarque. Vous DEVEZ VOUS INSCRIRE, et pas uniquement utiliser vos identifiants habituels. Cliquez sur ce lien : https://FullLifeChannel.com
— en cas de problème, écrivez à [email protected]
— pour proposer votre chaîne YouTube pour diffuser en direct l'info en questionS (si vous avez minimum 1.000 abonnés et 4.000 heures d'écoute depuis sa création), envoyez vos coordonnées (y compris téléphoniques) à [email protected]
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
https://fulllifechannel.com/
Commentaire JJC :
Au retour d'une énorme manifestation à Montréal (qui s'est tenue le samedi 13 mars, pour souligner le triste anniversaire du début des mesures sanitaires infondées, liberticides et antidémocratiques au Québec), je vous livre quelques réflexions sur l'importance de l'action sur le terrain, unis et coordonnés pour faire reculer cette dictature ignoble.
À la fin de la vidéo, je vous ai mis une petite vidéo préparée par Mel Goyer qui fait un compte rendu rapide de ce rassemblement exceptionnel (lien direct de sa vidéo : https://youtu.be/miKPpg5ZPXM)
Quelques références pratiques :
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