Maître BRUSA nous énumère la COMPOSITION des injections dites "cov-ID" !

Ayant reçu le rapport spectrométrique des vaccins, Maitre BRUSA nous communique ses informations récentes et nous énumère les ingrédients qui composent cette infâme soupe magnéto-toxique.Dès lors on comprend mieux effectivement pourquoi ceux qui se sont fait injecter ou vont se faire injecter cette potion ont du mouron à se faire pour la suite de leur vie terrestre, on saisit mieux aussi la raison pour laquelle les big-pharmas ne voulaient pas divulguer ces informations car toute personne censée ne donnerait JAMAIS son consentement.Maitre BRUSA nous énumère également tous les effets secondaires qui étaient, bien entendu, connus et répertoriés par ces criminels !En outre ces banqsters des lobbying pharmaceutiques ont eu l'aplomb d'appeler ce médicament, truffé de nano technologies expérimentales, un "vaccin", ce qui s'avère être une DÉNOMINATION TROMPEUSE et donc ILLÉGALE ...De tels individus méritent d'être directement CONDAMNÉS par le tribunal de Nuremberg !Liens des documents décrits dans la vidéo:Composition des injections :Notice Cominarty Pfizer BioNTech :