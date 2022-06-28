적그리스도의 출현예고 육성및 성명서- 666군단 니비르브(Nibirv,니비루), 태양계전체를 파괴! 신약성경을 찢고 불태우는 여자 [CRAMV(T.S.)-2B, 요약]

[2022.6.28 재게시]



[*2015.10.26 첫 업로드, 3번째 채널 재업]





*적그리스도 2시간 23분장편 해설및 공유토렌트* : http://travelfacebook.tistory.com/3585

본영상은 총 2시간 23분짜리 장편영상인데, 웹에는 길이제한상 올라가지 않아, 15분요약버전을 올렸습니다,

2시간 23분 본길이 영상은 위링크에서 별도로 토렌트파일로 공유하니, 다운받으시는 분들은 지금영상에 추천눌러주시고 링크로 가셔서 토렌트를 실행하시기 바랍니다.

===========내용소개================

안녕하세요 찰리의 세상만사 블로그의 찰리입니다.

첫번째 적그리스도의 강력한 예표 가능성을 다룬 음모론 영상편에 이어,

두번째 영상을 소개합니다.





10월초에 올렸던 첫번째 영상에서 신의 표식, 즉 하나님의 표식을 받으란

적그리스도의 메시지 영상을 번역소개했었는데,





국내에서 정맥 생체인증 시스템을 도입한다는 기사가 얼마전 나와,

travelfacebook.tistory.com/3578번 게시글에서 소개했었습니다.





근데~ 그 기사를 보면서 소름이 돋더군요. 그의 집단들이 말한,

적그리스도의 성명서에 가까운 두번째 영상을 소개하기 위해 번역작업중이었는데,





그 기사를 보기 하루전에 마침 제가 번역하던 2014년도의 내용에,

짐승의 표는 RFID칩이 아니라, 이마나 오른손에 받게될 신의 표식이며

정맥인증을 포함할 것이다라는 내용이 정말 포함되어 있었습니다.





그리고 단 하루가 지나서, 정말 국내뉴스에도 생체인증 기사를 클릭해보니 정맥인증 방식을

은행권에서 시범운영하기로 했다는 내용이 있던 것을 보며,

뉴월드오더 세력의 어젠다 추진이 생각보다 스피드하다는 것을 느꼈습니다.





그의 예고중 하나가, 현재에 불과 1년만에 실현되는 것을 보면서, 제가 느꼈던 기분은

이거, 정말 장난이 아니라는 느낌이었고,

적그리스도의 가능성이 한편 높아진 것 같기에, 이 영상을 더욱 알리기로 했습니다.





내용이 너무 거창해서 믿기지 않을 정도인데, 그럼에도 정맥인증등 실제로 그의 예고가 실현된

점이 있기에 중요성을 감안해서 긴영상을 제작해보았습니다.





이번 두번째 번역작업영상에선, 간략히 초반만 추출해서 자신이 바로 하나님이며

적그리스도이며 666이다라고 소개하는, 체코의 한 남자의 소개음성및

그의 여자 사역자의 신약성서를 찢어서 불태우는 영상초반만을 추출, 간략히 소개합니다.





이번 영상은 2시간 20분이 넘는 장편영상으로 만들어져, 제가 가진 유튜브나 데일리등의

웹채널에 현재 조건상 업로드가 되지 않습니다.





전체영상본은 토렌트로 공유하겠습니다.

세계를 조만간 멸망시키겠다는 그의 장편영상을 보시고 싶으신 분은,





좀 더 많은 사람들이 찾아보고 대비할수 있도록 영상의 추천을 눌러주시고,

하단내용설명에 토렌트공유를 소개하는 블로그 링크로 가셔서

토렌트파일을 실행해주시길 바랍니다. 그럼 영상소개를 마칩니다. --전문,나레이션,Charlie-

간략히