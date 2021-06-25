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Reine SHAEF-Sache
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46 views • June 25, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
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SHAEF - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
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Mit dem Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechtes vom 30sten November 2007 gilt wieder vollumfängliches Besatzungsrecht, also die SHAEF-Gesetze.
Die einzige Möglichkeit, dass die SHAEF-Gesetze keine Gültigkeit mehr haben, bestünde in einem unterzeichneten Friedensvertrag.
Wir können es zwar unverändert nicht als gesichert annehmen, die Anzeichen mehren sich jedoch, dass der Friedensvertrag am 01.09.2020 unterzeichnet wurde.
https://www.file-upload.net/download-14622117/SHAEF_Militaergesetze.pdf.html
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
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Wir können es zwar unverändert nicht als gesichert annehmen, die Anzeichen mehren sich jedoch, dass der Friedensvertrag am 01.09.2020 unterzeichnet wurde.
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