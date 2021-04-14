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LET - HURTIG & EFFEKTIV STRATEGI
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20 views • April 14, 2021
DENNE SIMPLE STRATEGI VIRKER og dine opslag vil blive set af de danske borger der tænker at valid og sandfærdig info findes os EB, BT, DR, TV2 osv. Det gør den ikke og de medier der spreder løgn og misinformation vil og skal holdes ansvarlig
Hvis vi alle bruger denne strategi vil medierne ikke have en chance for at censurere sandfærdige kilder.
KLIK på linket nedenunder og få inspiration fra diverse titler og links:
https://docs.google.com/.../1SPzj8234yKQJVK8BBo2A.../edit...
Check min hjemmeside ud: http://www.martinmdiversen.dk/
Hvis vi alle bruger denne strategi vil medierne ikke have en chance for at censurere sandfærdige kilder.
KLIK på linket nedenunder og få inspiration fra diverse titler og links:
https://docs.google.com/.../1SPzj8234yKQJVK8BBo2A.../edit...
Check min hjemmeside ud: http://www.martinmdiversen.dk/
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