2 TESALONICENSES CAPÍTULO 2 V 9 AL 10

• 2Th 1:9 los cuales serán castigados con eterna destrucción de excluidos de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder,

• Phi 3:19 cuyo fin será destrucción, cuyo dios es su vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal.

• 2Pe 3:7 Pero los cielos que son ahora, y la tierra, son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.

• 2Th 1:10 cuando viniere para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en aquel día en todos los que creen (porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).

• Joh 17:10 Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y yo soy glorificado en ellos.

• 1Cor 1:6 así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros:

