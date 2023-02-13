Bombenangriff auf Dresden vom 13.- 15. Februar 1945

Insgesamt drei Angriffswellen der amerikanischen und britischen Terrorbomber, vom 13.-15. Februar 1945,

ermordeten ca. 400.000 Menschen!

DAVON ZEHNTAUSENDE VERBRANNTER KINDER.



Ein feiger Angriff auf Frauen Kinder und Alte. Dresden der Hauptknotenpunkt für die Evakuierung Deutscher Flüchtlinge aus dem Osten, welche den Gräueltaten der Roten Armee entkamen. Der Krieg war längst entschieden, Dresden millitärisch unbedeutend, der Angriff war ein reines satanisches Kriegsverbrechen.

Die Stadt brannte 7 Tage, davon 3 Tage im Feuersturm.



Der britische Premier und HAUPTKRIEGSVERBRECHER Winston Churchill soll im Vorfelde gesagt haben:



„Ich möchte keine Vorschläge haben wie wir kriegswichtige Ziele im Umland von Dresden zerstören können. Ich möchte Vorschläge haben wie wir 600.000 Flüchtlinge aus Breslau in Dresden braten können.“



Möge das Leid unserer Ahnen uns alle zum Frieden ermahnen. Sofortiger Stop aller Waffenlieferungen gegen Rußland!

