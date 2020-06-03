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Corinne Gouget - "Danger dans nos assiettes, l'interview"
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3 views • June 03, 2020
Import YT 4 juin 2013 : https://www.youtube.com/watch?v=SFdCilK0FrU
Chaîne YT projetentreleslignes : https://www.youtube.com/channel/UC8uixZa9gkzrHby7FWEXqVw
Corinne Gouget est une auteure et conférencière sur le sujets des additifs alimentaires. Depuis bientôt 20 ans, elle se bat pour faire prendre conscience au public des méfaits de l'alimentation.
Auteure du livre "Danger Additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner", son livre se vends dans plusieurs pays d'Europe.
Elle est en contact avec les plus grands Professeur et auteurs sur des sujets tel que l'aspartame, le glutamate ou l'alimentation en général.
Vous trouverez dans cette vidéo une interview de cette femme extraordinaire, ainsi qu'une mise en pratique lors d'une visite en supermarché.
Ici, les différents liens cités pendant la vidéo:
Les reportages:
Notre poison quotidien - Marie-Monique Robin : https://youtube.com/watch?v=KMS4uVOPTsI
The Beautiful Truth - Full Version https://youtube.com/watch?v=9cMOKTlBlDk
Nutrition and Behavior - Russell Blaylock: http://www.youtube.com/watch?v=zeFplYBDPdo
Nos enfants nous accuseront: http://www.youtube.com/watch?v=w8GvSwkFmFg
Les Alimenteurs: http://www.youtube.com/watch?v=9i-jIu9bu54
Poudres et potions de l'industrie alimentaire: http://www.youtube.com/watch?v=zOn-8tnQJpM
Faux sucre, vrai scandale: Aspartame = Danger: https://youtube.com/watch?v=sQ7IpBDcGjU
Corinne Gouget sur LE génocide alimentaire - Les Brigades du Tigre: http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ
Genetic Roulette: http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ
Enfants, tubes à essais sur pattes: http://www.youtube.com/watch?v=Fs-N0Gjf4C8
Musiques:
Hicham Chahidi : http://www.musicscreen.be
Vidéos diverses:
Dieudonné - L'institutrice: http://www.youtube.com/watch?v=JCeEdYD8Ajs
Pleins de vidéos!: http://www.santeendanger.net/multimedia.html
Sites:
Corinne Gouget: http://www.santeendanger.net
Lien archivé : https://web.archive.org/web/20131022075727/http://santeendanger.net/
Jim Mcdonald: http://www.aspartame-awareness-campaign.co.uk/
Woodrow C. Monte: http://while-science-sleeps.com/
Liens divers:
Questionnaire pour ceux intoxité à l'aspartame, on y retrouve les 92 effets secondaires: http://www.santeendanger.net/accueil_questionnaireAspartameHJroberts.pdf
Article sur les Exitotoxine (comme le glutamate): http://www.santeendanger.net/articles_kousmine29mars2011.pdf
Pour ceux qui veulent faire un don pour Corinne Gouget, c'est par ici!: http://www.santeendanger.net/appelDons.html
On lui a enlever ces filles suite à son livre, allez voir pourquoi!: http://www.santeendanger.net/dossiers_mesFilles.html
Pour ceux qui veulent soutenir le Projet Entre Les Lignes, c'est par ici!: http://www.projetentreleslignes.com/p/don-paypal.html
Site du Projet: http://www.projetentreleslignes.com
Facebook Public: https://www.facebook.com/ProjetEntreLesLignesOfficiel
Bonne santé!
Chaîne YT projetentreleslignes : https://www.youtube.com/channel/UC8uixZa9gkzrHby7FWEXqVw
Corinne Gouget est une auteure et conférencière sur le sujets des additifs alimentaires. Depuis bientôt 20 ans, elle se bat pour faire prendre conscience au public des méfaits de l'alimentation.
Auteure du livre "Danger Additifs alimentaires, le guide indispensable pour ne plus vous empoisonner", son livre se vends dans plusieurs pays d'Europe.
Elle est en contact avec les plus grands Professeur et auteurs sur des sujets tel que l'aspartame, le glutamate ou l'alimentation en général.
Vous trouverez dans cette vidéo une interview de cette femme extraordinaire, ainsi qu'une mise en pratique lors d'une visite en supermarché.
Ici, les différents liens cités pendant la vidéo:
Les reportages:
Notre poison quotidien - Marie-Monique Robin : https://youtube.com/watch?v=KMS4uVOPTsI
The Beautiful Truth - Full Version https://youtube.com/watch?v=9cMOKTlBlDk
Nutrition and Behavior - Russell Blaylock: http://www.youtube.com/watch?v=zeFplYBDPdo
Nos enfants nous accuseront: http://www.youtube.com/watch?v=w8GvSwkFmFg
Les Alimenteurs: http://www.youtube.com/watch?v=9i-jIu9bu54
Poudres et potions de l'industrie alimentaire: http://www.youtube.com/watch?v=zOn-8tnQJpM
Faux sucre, vrai scandale: Aspartame = Danger: https://youtube.com/watch?v=sQ7IpBDcGjU
Corinne Gouget sur LE génocide alimentaire - Les Brigades du Tigre: http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ
Genetic Roulette: http://www.youtube.com/watch?v=L5IHDmLfWSQ
Enfants, tubes à essais sur pattes: http://www.youtube.com/watch?v=Fs-N0Gjf4C8
Musiques:
Hicham Chahidi : http://www.musicscreen.be
Vidéos diverses:
Dieudonné - L'institutrice: http://www.youtube.com/watch?v=JCeEdYD8Ajs
Pleins de vidéos!: http://www.santeendanger.net/multimedia.html
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Corinne Gouget: http://www.santeendanger.net
Lien archivé : https://web.archive.org/web/20131022075727/http://santeendanger.net/
Jim Mcdonald: http://www.aspartame-awareness-campaign.co.uk/
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Bonne santé!
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