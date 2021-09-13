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CDL105 - Le droit du travail face aux obligations sanitaires (TENIR-II) - Jean-Jacques Crevecoeur
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110 views • September 13, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 13 septembre 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL105:c
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
https://fulllifechannel.com/
https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc
Commentaire original JJC :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Depuis le 6 septembre 2021, les conversations du lundi ont inauguré une nouvelle série de rencontres orientées davantage vers la recherche de solutions et l'entraide. Mon objectif, c'est de vous aider à trouver les attitudes intérieures et les comportements extérieurs qui vous permettront de vivre le moins mal possible cette crise qui nous est imposée actuellement. Mon but, c'est de vous aider à tenir bon et à ne rien céder, malgré les pressions sociales, médiatiques et gouvernementales.
À noter que chaque conversation renvoie à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL105 - Droit du travail et COVID ». Dans ce groupe, vous êtes invités à NE PARTAGER QUE des informations qui ont un lien direct avec la thématique de la semaine, c'est-à-dire, ce que le droit du travail vous permet de refuser face à l'imposition des tests PCR, du pass sanitaire et du vaccin. RIEN D'AUTRE ! D'ailleurs, toute publication qui traite d'un autre sujet sera supprimée immédiatement, pour que ce groupe soit le plus aidant et le plus pratique pour toute personne qui cherche à mieux connaître ses droits.
Dans le deuxième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui préoccupe énormément de personnes : vais-je être obligé(e) d'accepter la vaccination pour garder mon travail ? C'est là qu'un minutieux examen du droit du travail, en lien avec le code de Nuremberg, le traité d'Helsinki et les constitutions vous permettra de constater que ceux qui veulent vous imposer cela sont totalement dans l'illégalité. Avec la connaissance de vos droits, le tout est de ne pas vous laisser intimider, de ne rien céder et de vous préparer à des actions où c'est vous qui menacerez ces criminels hors-la-loi.
Je compte sur vous pour rejoindre le groupe sur Solidarita et pour partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Sous cette vidéo, je vous invite à :
— laisser vos commentaires en lien avec cette vidéo et avec cette nouvelle mouture que je vous ai proposée mercredi dernier ;
— faites-moi part du principal challenge, de la principale difficulté que vous rencontrez, de la plus grosse question que vous portez à cause de cette pseudo-pandémie ;
— ne PAS mettre de renseignements juridiques, mais d'aller les déposer sur le groupe de travail et d'entraide sur la plateforme de Solidarita.
Quelques références pratiques :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous rendre directement sur le groupe CDL105 dans Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net/CDL105
— pour visionner la rediffusion de la session en direct du 1er septembre, cliquez sur : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/2148653234/posts/2151645500
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc
Commentaire original JJC :
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Depuis le 6 septembre 2021, les conversations du lundi ont inauguré une nouvelle série de rencontres orientées davantage vers la recherche de solutions et l'entraide. Mon objectif, c'est de vous aider à trouver les attitudes intérieures et les comportements extérieurs qui vous permettront de vivre le moins mal possible cette crise qui nous est imposée actuellement. Mon but, c'est de vous aider à tenir bon et à ne rien céder, malgré les pressions sociales, médiatiques et gouvernementales.
À noter que chaque conversation renvoie à un groupe de recherche, de partage et d'entraide sur Solidarita, selon des modalités que je précise sur cette plateforme. Le groupe de cette semaine s'intitule « CDL105 - Droit du travail et COVID ». Dans ce groupe, vous êtes invités à NE PARTAGER QUE des informations qui ont un lien direct avec la thématique de la semaine, c'est-à-dire, ce que le droit du travail vous permet de refuser face à l'imposition des tests PCR, du pass sanitaire et du vaccin. RIEN D'AUTRE ! D'ailleurs, toute publication qui traite d'un autre sujet sera supprimée immédiatement, pour que ce groupe soit le plus aidant et le plus pratique pour toute personne qui cherche à mieux connaître ses droits.
Dans le deuxième numéro de cette série que j'ai intitulée « TENIR », j'aborde la question qui préoccupe énormément de personnes : vais-je être obligé(e) d'accepter la vaccination pour garder mon travail ? C'est là qu'un minutieux examen du droit du travail, en lien avec le code de Nuremberg, le traité d'Helsinki et les constitutions vous permettra de constater que ceux qui veulent vous imposer cela sont totalement dans l'illégalité. Avec la connaissance de vos droits, le tout est de ne pas vous laisser intimider, de ne rien céder et de vous préparer à des actions où c'est vous qui menacerez ces criminels hors-la-loi.
Je compte sur vous pour rejoindre le groupe sur Solidarita et pour partager cette vidéo le plus largement possible. Je compte sur vous également pour investir du temps pour rechercher les meilleures informations juridiques et pour les mettre à la disposition des membres du groupe.
Sous cette vidéo, je vous invite à :
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— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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