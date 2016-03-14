Награждение героев Новороссии (14.03.16)

В ОД "Новороссия" прошли очередные награждения защитников Донбасса.



Медали "За оборону Славянска" получили:

Шеремет Алексей Владимирович

Аленичкин Александр Александрович

Сакма Максим Сергеевич

Ввидич Алла Владимировна

Филатов Михаил Михайлович

Манулин Кирилл Вячеславович

Чугаров Роман Николаевич



Наград "За боевые заслуги" удостоились

Бурдиенко Максим Владимирович

Карнаушенко Дмитрий Юрьевич

Пашков Александр Александрович

Корнев Артём Леонидович

Шеремет Алексей Владимирович

Труш Сергей Александрович

Суетин Вадим Валерьевич

Калашин Алексей Васильевич



Знак отличия "Защитник Новроссии" с красным крестом Получила Беднова Ирина Владимировна.

И знак "Защитник Новоросии" с мечом получил Рублев Александр Вадимович



В ролике использовалась песня Игоря Морозова "Боевые ордена"