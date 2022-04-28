PASSADO ATRAVÉS DE NIKOLA TESLA

Ele é um dos inventores mais prolíficos do século XX-e o homem que realmente eletrificou o mundo.



Nikola Tesla pastoreou a humanidade para uma nova era industrial e lançou as bases para a idade tecnológica de hoje, mas isso poderia ter sido por algum design de outro mundo?



Um homem envolto em mistério e intriga, Tesla falava sobre a obtenção de idéias em um lampejo de gênio, como ele poderia visualizar suas invenções em pleno detrail e manipulá-las em sua mente e sua compulsão de inventar o futuro.