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PASSADO ATRAVÉS DE NIKOLA TESLA
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25 views • April 28, 2022
Ele é um dos inventores mais prolíficos do século XX-e o homem que realmente eletrificou o mundo.
Nikola Tesla pastoreou a humanidade para uma nova era industrial e lançou as bases para a idade tecnológica de hoje, mas isso poderia ter sido por algum design de outro mundo?
Um homem envolto em mistério e intriga, Tesla falava sobre a obtenção de idéias em um lampejo de gênio, como ele poderia visualizar suas invenções em pleno detrail e manipulá-las em sua mente e sua compulsão de inventar o futuro.
Nikola Tesla pastoreou a humanidade para uma nova era industrial e lançou as bases para a idade tecnológica de hoje, mas isso poderia ter sido por algum design de outro mundo?
Um homem envolto em mistério e intriga, Tesla falava sobre a obtenção de idéias em um lampejo de gênio, como ele poderia visualizar suas invenções em pleno detrail e manipulá-las em sua mente e sua compulsão de inventar o futuro.
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