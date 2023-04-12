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Fritjof överlåter till var och en att frälsa sig själv.Fritjof tvättar händerna och överlåter ärendet till Svensson.
Självklart så tar jag i. Men, ej för min egen skull.
Om Du tror på Rom10:9-10 som vägen till frälsning, be my guest.
Pissless på "Kumba-Jah-Vi-Tillsammans-Frälsning".
Deal: Fritjof tar sina personliga chanser så tar övriga sina egna chanser?
Mvh,
Fritjof
Kommissionsarbetande Fritjof
https://www.bitchute.com/video/6wSvrvbVA0Ma/
https://rumble.com/v2htmn2-kommissionsarbetande-fritjof.html
https://swebbtube.se/w/rbnWpLi1GAMu89eq71X9wg
https://www.brighteon.com/4f25bc1a-113b-433b-871c-ac2b94edec7d