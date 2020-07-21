ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ_ΜΕΡΟΣ 1ο_13_02_2018

«Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.»



Επιτέλους ! Μια σειρά αποκαλυπτικών εκπομπών ώστε και ο χλιαρός και

"νέος" στην πνευματική οδό, ανεξαρτήτου ηλικίας, να καταλάβει το μέγεθος της πλάνης και της σαλαμοποίησης που επιφέρει ο οικουμενισμός. Αναλύονται οι λόγοι γιατί αποκαλείται παναίρεση, η μεγαλύτερη και η πιο επικίνδυνη των αιρέσεων.

Όπως πάντα, οφείλουμε ευγνωμοσύνη στην "Οδύσσεια TV", στον αποφασιστικό κ. Βασιλειάδη και στον αμετακίνητο στις πάγιες θέσεις της Ορθοδοξίας μας π. Αγγελακόπουλο. Και όπως λένε και στο χωριό μου " το ψέμα έχει κοντά ποδάρια"...



Στη παρούσα εκπομπή αναφέρονται οι θέσεις των εξής Γερόντων - Οσίων :



1) Όσιος Παΐσιος

2) Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς

3) Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης