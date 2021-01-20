© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Tipos (históricos) de oligarquías latinoamericanas (V) // Historia al inicio
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • January 20, 2021
#UnosMinutosDeHistoria #OligarquíasLatinoamericanas #Guatemala #ElSalvador
La historia latinoamericana tiene un capitulo que hasta el día de hoy abre debates profundos que sale de los círculos académicos: el periodo de las oligarquías. Si, para algunos, esos grupos siguen operando, la realidad es que para comprender a sus herederos actuales, es menester entender su origen e igual de importante su organización histórica. En este sentido los tipos de oligarquías que han existido son claves a la hora de formular una posición al respecto.
MÚSICA/MUSIC:
Chance, Luck, Errors in Nature, Fate, Destruction As a Finale de Chris Zabriskie cuenta con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. https://creativecommons.org/licenses/...
Fuente: http://chriszabriskie.com/reappear/
Artista: http://chriszabriskie.com/
DISTRIBUCIÓN VIDEO:
Introducción: 00:00
Oligarquía de Guatemala: 01:03
Oligarquía de El Salvador: 03:50
Conclusión y reflexión: 07:20
La historia latinoamericana tiene un capitulo que hasta el día de hoy abre debates profundos que sale de los círculos académicos: el periodo de las oligarquías. Si, para algunos, esos grupos siguen operando, la realidad es que para comprender a sus herederos actuales, es menester entender su origen e igual de importante su organización histórica. En este sentido los tipos de oligarquías que han existido son claves a la hora de formular una posición al respecto.
MÚSICA/MUSIC:
Chance, Luck, Errors in Nature, Fate, Destruction As a Finale de Chris Zabriskie cuenta con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. https://creativecommons.org/licenses/...
Fuente: http://chriszabriskie.com/reappear/
Artista: http://chriszabriskie.com/
DISTRIBUCIÓN VIDEO:
Introducción: 00:00
Oligarquía de Guatemala: 01:03
Oligarquía de El Salvador: 03:50
Conclusión y reflexión: 07:20
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.