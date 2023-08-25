BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

04 Mantra 108 Christ Bouddha Amour
Runenkraftraunen
Runenkraftraunen
1 follower
Follow
1
Download MP3
Share
Report
7 views • August 25, 2023

Mantra 108 - Christ - Bouddha - Amour

ᛉ ᛟ

Je suis la conscience divine du Christ !

Je suis la conscience illuminée de Bouddha !

Je suis l'amour inconditionnel et la bénédiction de mes ennemis !

ᛉ ᛟ


ᛉ (Algiz) et ᛟ (Ottawa) servent de runes de protection pour assurer l'énergie de ce mantra. ᛉ (Algiz) signifie protection de la force de l'élan et défense, elle nous ancre entre la terre et le ciel et nous accorde la protection de la Terre Mère et des forces cosmiques. 

ᛟ (Othala) symbolise l'enclos autour de ta maison et donc la protection de celle-ci. ᛟ (Othala) représente d'une part l'héritage matériel de ta famille (maison, ferme, terrain) et d'autre part l'héritage spirituel de tes ancêtres (traditions, valeurs, croyances). Ces racines spirituelles te donnent force, soutien et courage.

108 symbolise les 108 noms (aspects) de Dieu. 108 =12 (perfection, unité, exhaustivité) x 9 (triple trinité, achèvement, guérison).

Le mantra fait entrer dans le champ ton pouvoir de création (conscience du Christ), ta sagesse et ta connaissance (conscience de Bouddha) et ton amour inconditionnel. Il est important de bénir nos ennemis afin de nous libérer de la haine, de la colère et de l’impuissance.

Ce mantra peut te servir d'aide pour manifester une réalité d'abondance, de sagesse et d'amour. Je te propose de répéter ce mantra 108 fois sur 108 jours et d'observer comment ta vie se transforme. Si tu le souhaites, tu peux aussi le faire tourner pendant que tu t'endors et tu programmeras ainsi ton subconscient de manière positive et tu aideras ainsi à apporter tes manifestations dans ta vie.

Ce mantra m'a été inspiré par Ygi de la chaîne de Telegram Ygdradsoul. Le mantra m'a aidé à me sortir d'une situation très douloureuse d'impuissance et d'humeur dépressive. C'est pourquoi j'ai produit la musique et la vidéo qui l'accompagne afin de la mettre à la disposition des autres. Merci Ygi !!!


N'hésite pas à t'abonner à mes autres chaînes :

Rumble : https://rumble.com/user/Runenkraftraunen

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCpxoIRurqsK8mvo2lg33Zhw/videos

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/runenkraftraunen

Telegram : https://t.me/Runenkraftraunen


Si tu veux soutenir ma dévotion aux runes, à la musique et aux méditations :

Paypal : paypal.me/pyrluc

ou

Titulaire du compte : Markus Becker IBAN : BE33 9670 6273 7946 Code bancaire : TRWIBEB1XXX Wise Europe SA

Merci beaucoup !


Keywords
christamourmantrabouddha
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

Lance D Johnson
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver&#8217;s Licenses on Dark Web

FBI Investigates Reported Sale of Millions of Driver’s Licenses on Dark Web

Douglas Harrington
DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

DOJ: States Must Share Immigrant Data With DHS or Risk Losing Federal Funds

Douglas Harrington
ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

ID Verification Breach Exposes Millions of Sensitive Identity Documents

Edison Reed
Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Power Outages and Home Medical Equipment: Planning for Extended Disruptions

Iva Greene
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy