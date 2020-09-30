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Le Pr. Philippe Parola magistral face à Darius Rochebin sur les mesures anti-Covid-19 à Marseille
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7 views • September 30, 2020
25 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=ccQvG_dCIBc
Le Dissident : https://www.youtube.com/channel/UCmDL3JDnmlEYU5OT8CR9STA
⚠️ Le Dissident a énormément besoin de votre soutien : https://bit.ly/2ZuSVxb
P.S. : Vous pouvez choisir de faire un don mensuel récurrent en cochant la case correspondante.
⚠️ Pour toujours rester en contact, échanger d'idées et débattre, rejoignez le groupe rassemblant les Dissidents Français sur Facebook : https://bit.ly/3bJtpZS
———
- Aimez, commentez et partagez la vidéo.
- Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.
⟹ Pour tout contact : [email protected]
⟹ Abonnez-vous à ma deuxième chaîne : https://bit.ly/3hh4A91
⟹ Suivez-moi sur Twitter : https://bit.ly/399MG5q
———
Le chef du service des maladies infectieuses de l'IHU Méditerranée Infection et le bras droit du professeur Didier Raoult, Philippe Parola, était l'invité de Darius Rochebin dans "Le 20H de Darius Rochebin" sur LCI.
Date : Jeudi 24 septembre 2020 (24/09/2020).
Coronavirus (Covid-19) : Olivier Véran annonce de nouvelles restrictions sanitaires
Le ministre de la Santé a annoncé mercredi 23 septembre une nouvelle série de mesures de restrictions, notamment à Marseille et en Guadeloupe, classées en « zone d'alerte maximale », avec la fermeture à partir de samedi 26 des lieux publics, dont les bars et restaurants.
Outre les bars et restaurants, tous les « établissements recevant du public » vont y être fermés, sauf ceux qui ont un « protocole sanitaire strict », comme les théâtres, les musées ou les cinémas, a annoncé Véran.
Ces mesures, les plus spectaculaires depuis la fin du confinement le 11 mai, ont suscité un mécontentement général à Marseille, où élus et habitants les considèrent comme une « punition ».
Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a dénoncé une décision « prise de façon unilatérale », dans laquelle il voit un « quasi-reconfinement ». La maire, Michèle Rubirola, a également fait part de sa « colère » contre ces annonces, sur Twitter.
Juste en dessous de cet ultime niveau, onze autres métropoles sont en « zone d'alerte renforcée » : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, plus Bordeaux, Lyon et Nice, qui s'y trouvaient déjà.
Dans ces villes, la jauge des rassemblements est abaissée à 1000 personnes (contre 5000 auparavant) et les bars devront fermer à 22 heures.
———
La chaîne YouTube 'Le Dissident' relaie les interventions médiatiques des personnalités pourfendant le politiquement correct. Les gens s'informant au travers de la chaîne n'auront pas cette impression d'être honnis et méprisés, comme c'est le cas lorsqu'ils allument leurs télés. Ils pourront assumer être nationalistes, populistes, etc.
Au prix d'un travail titanesque et quotidien, je maintiens à flot ce navire avec des moyens dérisoires, et le développe.
Faire le tour de l'actualité complète prend du temps. C'est visionner un nombre considérable de débats, choisir ce qu'il faut relayer et ce qu'il ne faut pas. C'est publier des dizaines de vidéos, en enregistrer d'autres. C'est également débourser de l'argent pour divers logiciels et outils. Bref, il me faut un fond de roulement minimum dont à ce jour je ne dispose pas, en absence de revenus publicitaires générés sur YouTube (la monétisation est désactivée pour ma chaîne) et de toute autre rémunération pour mon travail. Cela met en péril tout l'équilibre du projet.
L'enthousiasme, la foi et la bonne volonté ne font pas tout. Sachez qu'il y a beaucoup d'idées et de projets que je remets à demain, par manque de temps et de paires de bras. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui un soutien financier.
Si vous voulez que l'aventure continue et y participer, si vous croyez en moi et en moi travail, aidez-moi.
En me soutenant, vous garantissez d'abord que la chaîne continue ses activités. Vous me libérez d'une “épée de Damoclès financière” qui me conduit parfois à faire des erreurs de raisonnement, car je cherche comme tout-un-chacun à obtenir un gain de mon travail. Si cette inquiétude est éliminée, mon attention pourra être portée strictement à la qualité du travail. Je précise clairement que tout le contenu relayé sera toujours disponible à qui veut le visionner, que vous m'aidiez ou pas. Je comprends que chacun est dans sa propre situation et que nous avons tous différentes responsabilités.
J'espère que vous resterez actifs dans la résistance. Soyez fiers d'être perçus comme le “Mal”, c'est comme cela qu'étaient perçus les dissidents des régimes totalitaires, qu'aujourd'hui beaucoup voient comme courageux et nobles. C'est comme ceci que vous serez perçus dans le futur, lorsque l'Histoire nous aura donné raison.
Merci à tous et à toutes pour votre engagement et votre solidarité.
Le Dissident : https://www.youtube.com/channel/UCmDL3JDnmlEYU5OT8CR9STA
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Date : Jeudi 24 septembre 2020 (24/09/2020).
Coronavirus (Covid-19) : Olivier Véran annonce de nouvelles restrictions sanitaires
Le ministre de la Santé a annoncé mercredi 23 septembre une nouvelle série de mesures de restrictions, notamment à Marseille et en Guadeloupe, classées en « zone d'alerte maximale », avec la fermeture à partir de samedi 26 des lieux publics, dont les bars et restaurants.
Outre les bars et restaurants, tous les « établissements recevant du public » vont y être fermés, sauf ceux qui ont un « protocole sanitaire strict », comme les théâtres, les musées ou les cinémas, a annoncé Véran.
Ces mesures, les plus spectaculaires depuis la fin du confinement le 11 mai, ont suscité un mécontentement général à Marseille, où élus et habitants les considèrent comme une « punition ».
Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a dénoncé une décision « prise de façon unilatérale », dans laquelle il voit un « quasi-reconfinement ». La maire, Michèle Rubirola, a également fait part de sa « colère » contre ces annonces, sur Twitter.
Juste en dessous de cet ultime niveau, onze autres métropoles sont en « zone d'alerte renforcée » : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, plus Bordeaux, Lyon et Nice, qui s'y trouvaient déjà.
Dans ces villes, la jauge des rassemblements est abaissée à 1000 personnes (contre 5000 auparavant) et les bars devront fermer à 22 heures.
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