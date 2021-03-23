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Стерилизация населения под видом всеобщей вакцинации (статья 2014 года «Контрацептивные вакцины»)
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134 views • March 23, 2021
Ю.И. Мухин "Стерилизация населения под видом всеобщей вакцинации" (разбор статьи 2014 года «Контрацептивные вакцины» Супотницкого М.В.)

Cтатья «Контрацептивные вакцины» М.В. Супотницкого, работающего в Федеральном ГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства Здравоохранения РФ: https://cyberleninka.ru/article/n/kontratseptivnye-vaktsiny/viewer

Автор статьи М.В. Супотницкий - российский микробиолог, полковник медицинской службы, изобретатель, автор исследований по истории эпидемий чумы и других особо опасных инфекций, истории разработки и применения химического и биологического оружия. С 2017 года заместитель главного редактора рецензируемого научно-практического журнала «Вестник войск РХБ защиты» Министерства обороны РФ. А опубликовал он указанную статью ещё в начале 2014 года. Семь лет назад!

И речь в его статье идёт о том, что под видом всеобщей вакцинации проводится стерилизация населения вакцинируемых стран добавлением в вакцину соответствующих контрацептивных биологических веществ.

А для всех граждан России это особая проблема, поскольку в применяемых в России вакцинах легко скрыть любую гадость:

«Признаки скрытого применения вакцин контрацепции. Сообщения о скрытых массовых вакцинациях контрацептивными вакцинами приходили из Пакистана, Индонезии и стран Латинской Америки. Российское законодательство в области контроля качества иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) построено так, что контролирующая организация на этапе доклинического исследования проверяет препарат по показателям, определенным самим производителем. Качество лекарственного средства - соответствие лекарственного средства требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации или нормативного документа. Поэтому искать стерилизующий компонент в вакцине никто не будет, если он не заявлен в нормативном документе как один из показателей ее качества (!) Закупки вакцин для массового применения осуществляются по тендеру. Его выигрывает поставщик, предложивший лучшие условия покупателю.

Но заподозрить такую вакцинацию все же можно на основании такого косвенного признака, как навязываемые населению репродуктивного возраста под явно надуманными предлогами частые вакцинации и ревакцинации».

Напомню, что это было написано семь лет назад!

Вот теперь посмотрите на эти сегодняшние вопли с «вакцинацией» населения чёрт знает, чем. Скажите, если нам насильно навязывают вакцинацию, то мы должны подозревать, что с народом народ России пытаются сделать что-то нехорошее или нет?

Это нарушение права народа на жизнь или нет?

P.S. А вся эта мерзость нависает над народом не только со стороны ВОЗ, но и со стороны её вассалов внутри России.

Использованные источники:
1. Ю.И. Мухин "Внимание: преступники меняют понятия!" - http://ymuhin.ru/node/2332/vnimanie-prestupniki-menyayut-ponyatiya
2. Джон Белл "Вакцины вряд ли ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ население, скорее эффект будет 60-70%" - https://vidio.blog/v/KkISOJ
Дополнительные ссылки:
РИА Катюша «Партия ковида пошла в наступление: принудительные прививки и медвмешательство под предлогом профилактики инфекций» - http://katyusha.org/view?id=16198
Keywords
bigpharmavaccinationsterilizationcovid-19
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