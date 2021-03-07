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Danish government has purchased for DKK 250 million quick tests, which are useless [06.03.2021]
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40 views • March 07, 2021
#Influenza #Test = #Falsk #Positive
Dansk regering har indkøbt for 250 mio kr kviktest, som er ubrugelige.
17. feb. 2021
Danmark køber ti millioner lyntest – er ikke så ubehagelige
https://www.berlingske.dk/politik/danmark-koeber-ti-millioner-lyntest-er-ikke-saa-ubehagelige
28. feb. 2021
Eksperter: Over halvdelen af positive lyntest kan være falsk positive
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-28-eksperter-over-halvdelen-af-positive-lyntest-kan-vaere-falsk-positive
Dan Mark
23 hours ago
Det handler overhovedet ikke om sundhed, men om frygt. Som Julie siger her i videoen, bekymrer hun sig, om hun skulle blive testet positiv. Med alle de tests der tages, vil alle før eller senere få et positivt resultat. Det er latterligt, latterligt. Cola, red bull m.m tester også positivt. Og hvad hvis vi skal isoleres måske 3-4 gange om året, hvad siger vores arbejdsgiver til det? Eller må man pludselig godt have mange sygedage? Hvem har det økonomisk konsekvens for?
bla bla
20 hours ago
Danmark indkøbte allerede sammen med over 184 andre nationer Covid >19< testkit i 2017 . Hvordan kunne de det? - tallet 19 indikerer jo året for "Virus-udbruddet" Har set flere indkøbslister fundet på nettet fra "WITS" Kan desværre ikke lægge billeder ind af dem her - har lige prøvet. Men der er noget lusket ved alt det her Corona - noget der ikke stemmer med det vi får fortalt i fjernsynet..
9 views • Mar 6, 2020
FrihedsKampen - 301 subscribers
https://youtu.be/m-s_NKYi_C4
Dansk regering har indkøbt for 250 mio kr kviktest, som er ubrugelige.
17. feb. 2021
Danmark køber ti millioner lyntest – er ikke så ubehagelige
https://www.berlingske.dk/politik/danmark-koeber-ti-millioner-lyntest-er-ikke-saa-ubehagelige
28. feb. 2021
Eksperter: Over halvdelen af positive lyntest kan være falsk positive
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-02-28-eksperter-over-halvdelen-af-positive-lyntest-kan-vaere-falsk-positive
Dan Mark
23 hours ago
Det handler overhovedet ikke om sundhed, men om frygt. Som Julie siger her i videoen, bekymrer hun sig, om hun skulle blive testet positiv. Med alle de tests der tages, vil alle før eller senere få et positivt resultat. Det er latterligt, latterligt. Cola, red bull m.m tester også positivt. Og hvad hvis vi skal isoleres måske 3-4 gange om året, hvad siger vores arbejdsgiver til det? Eller må man pludselig godt have mange sygedage? Hvem har det økonomisk konsekvens for?
bla bla
20 hours ago
Danmark indkøbte allerede sammen med over 184 andre nationer Covid >19< testkit i 2017 . Hvordan kunne de det? - tallet 19 indikerer jo året for "Virus-udbruddet" Har set flere indkøbslister fundet på nettet fra "WITS" Kan desværre ikke lægge billeder ind af dem her - har lige prøvet. Men der er noget lusket ved alt det her Corona - noget der ikke stemmer med det vi får fortalt i fjernsynet..
9 views • Mar 6, 2020
FrihedsKampen - 301 subscribers
https://youtu.be/m-s_NKYi_C4
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