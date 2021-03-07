Danish government has purchased for DKK 250 million quick tests, which are useless [06.03.2021]

#Influenza #Test = #Falsk #PositiveDansk regering har indkøbt for 250 mio kr kviktest, som er ubrugelige.17. feb. 2021Danmark køber ti millioner lyntest – er ikke så ubehagelige28. feb. 2021Eksperter: Over halvdelen af positive lyntest kan være falsk positiveDan Mark23 hours agoDet handler overhovedet ikke om sundhed, men om frygt. Som Julie siger her i videoen, bekymrer hun sig, om hun skulle blive testet positiv. Med alle de tests der tages, vil alle før eller senere få et positivt resultat. Det er latterligt, latterligt. Cola, red bull m.m tester også positivt. Og hvad hvis vi skal isoleres måske 3-4 gange om året, hvad siger vores arbejdsgiver til det? Eller må man pludselig godt have mange sygedage? Hvem har det økonomisk konsekvens for?bla bla20 hours agoDanmark indkøbte allerede sammen med over 184 andre nationer Covid >19< testkit i 2017 . Hvordan kunne de det? - tallet 19 indikerer jo året for "Virus-udbruddet" Har set flere indkøbslister fundet på nettet fra "WITS" Kan desværre ikke lægge billeder ind af dem her - har lige prøvet. Men der er noget lusket ved alt det her Corona - noget der ikke stemmer med det vi får fortalt i fjernsynet..9 views • Mar 6, 2020FrihedsKampen - 301 subscribers