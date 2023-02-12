MIT-Professor: Stoppa alla covid mRNA-vacciner | NTD NYHETER

11.02.2023 #mrna #USA #coronavirusSäkerheten för vissa covidvaccin ifrågasätts. En framstående professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och expert på analyser av läkemedelssäkerhet kräver att alla covid mRNA-vacciner omedelbart dras in. #USA #professor #mrna #coronavirus Stöd oss genom att donera ditt bidrag här: https://donorbox.org/ntdtv Prenumerera idag för att hålla dig uppdaterad! ✨ http://bit.ly/NTD-Subscribe Följ oss på Rumble! 👇🏻 https://rumble.com/c/c-2200812

