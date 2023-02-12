MIT-Professor: Stoppa alla covid mRNA-vacciner | NTD NYHETER

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11.02.2023 #mrna #USA #coronavirusSäkerheten för vissa covidvaccin ifrågasätts. En framstående professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och expert på analyser av läkemedelssäkerhet kräver att alla covid mRNA-vacciner omedelbart dras in.
#USA #professor #mrna #coronavirus
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