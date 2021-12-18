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Beppe Grillo sui vaccini in un monologo del 1998
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25 views • December 18, 2021
Il raffreddore è un virus o una maldestra esposizione al freddo di un corpo malnutrito?
Aglio e miele sono rimedi certi, essenziale nella dieta come abitudine rendono forti.
Eventualmente tisane di ginseng, curcuma, eucalipto sciolgono il muco. Fate girare questo ai medici e vediamo cosa è scienza.
È la fine dei tempi:
Proverbi 1:7; Luca 11:52; Levitico 18; Apocalisse 17; Matteo 24; Daniele 12; 1 Corinzi 6:19
https://www.biblestudytools.com/riv/passage/?q=proverbs+1:7;+luke+11:52;+leviticus+18;+revelation+17;+matthew+24;+daniel+12;+1+corinthians+6:19.
Matteo 11:12 Dai giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono Ciò a significare anche, che la menzogna è il mezzo di contraffazione della verità. Ed essendo trascorsi secoli, loro inventano regole ed assumono burocrati scelti per la truffa, il mal governo. In nome di scienza la malattia è opera militare, arma bianca, forse trasparente o semi invisibile, insomma pillole avvelenate dai costi spropositati con troppi coinvolti.
La malattia è business di morte ed oggi sappiamo che la pandemia della spagnola fu un virus militare iniettato.
La malattia è business e la psichiatria satanismo. Inocularsi malattie è da ignoranti, i terroristi assassini ci governano! Eppure queste informazioni vitali rimangono celate.
Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
Se il virus pandemico esisteva prima che fosse stato creato/potenziato in laboratorio avrebbe già dalla notte dei tempi sterminato, estinto l'uomo. Dunque è inganno globale. Ricordiamoci la presenza ulteriore di cellule di bambini abortiti giusto per comprendere il calibro dei frutti vaccinali.
STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA
Il vincitore di Nobel Professore Luc Montagnier spiega che il virus è creato in laboratorio.
Capire oggi che i proiettili da guerre sono di altra natura e che i voti degli statali per la finta democrazia non occorrono più come non occorrono più i banchieri, che i servizi sono meccanizzati ed online e i robot sostituiscono i militari è importante poi La migliore coibentazione è la lana che con fibre di canapa danno la soluzione, anche lo sterco secco che anticamente si usava per cuocere può sortire come rimedio a una vita migliorata in microclima e daranno negli anni un netto ribasso alla spesa.
Tornando sui Dati Sensibili va reso noto il seguente passo:
Matteo 10:26-28; 26 Non li temete dunque; perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto
Le statue stanno a dichiarare che il vaticano è anti DIO. Ditelo anche a Vigano che lo dicono quasi tutti i profeti della SACRA BIBBIA e persino il secondo comandamento.
O DIO o mammona (Apocalisse 17)
《 CERCASI AVVOCATO/I per sconfiggere il Covid e altre malattie. Qui le Denunce/Querele – ITALIA ALATA
Queste Denunce puntano sull'evidenziare il programma di morte della sanità ufficiale e in questo caso è fin troppo evidente la caratteristica di arma diversamente batteriologica, intacca, elude il DNA.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/cercasi-avvocato-i-per-sconfiggere-il-covid-e-altre-malattie-qui-le-denunce-querele/ 》
ITALIA ALATA di Andrea Salvatore Buffa
Aglio e miele sono rimedi certi, essenziale nella dieta come abitudine rendono forti.
Eventualmente tisane di ginseng, curcuma, eucalipto sciolgono il muco. Fate girare questo ai medici e vediamo cosa è scienza.
È la fine dei tempi:
Proverbi 1:7; Luca 11:52; Levitico 18; Apocalisse 17; Matteo 24; Daniele 12; 1 Corinzi 6:19
https://www.biblestudytools.com/riv/passage/?q=proverbs+1:7;+luke+11:52;+leviticus+18;+revelation+17;+matthew+24;+daniel+12;+1+corinthians+6:19.
Matteo 11:12 Dai giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono Ciò a significare anche, che la menzogna è il mezzo di contraffazione della verità. Ed essendo trascorsi secoli, loro inventano regole ed assumono burocrati scelti per la truffa, il mal governo. In nome di scienza la malattia è opera militare, arma bianca, forse trasparente o semi invisibile, insomma pillole avvelenate dai costi spropositati con troppi coinvolti.
La malattia è business di morte ed oggi sappiamo che la pandemia della spagnola fu un virus militare iniettato.
La malattia è business e la psichiatria satanismo. Inocularsi malattie è da ignoranti, i terroristi assassini ci governano! Eppure queste informazioni vitali rimangono celate.
Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
Se il virus pandemico esisteva prima che fosse stato creato/potenziato in laboratorio avrebbe già dalla notte dei tempi sterminato, estinto l'uomo. Dunque è inganno globale. Ricordiamoci la presenza ulteriore di cellule di bambini abortiti giusto per comprendere il calibro dei frutti vaccinali.
STATISTICAMENTE È IMPOSSIBILE CHE PIÙ DI 5 AZIENDE CREANO UN VACCINO, E IN TEMPI BREVI COME È ACCADUTO È UNA ESTREMA SATANICA MENZOGNA
Il vincitore di Nobel Professore Luc Montagnier spiega che il virus è creato in laboratorio.
Capire oggi che i proiettili da guerre sono di altra natura e che i voti degli statali per la finta democrazia non occorrono più come non occorrono più i banchieri, che i servizi sono meccanizzati ed online e i robot sostituiscono i militari è importante poi La migliore coibentazione è la lana che con fibre di canapa danno la soluzione, anche lo sterco secco che anticamente si usava per cuocere può sortire come rimedio a una vita migliorata in microclima e daranno negli anni un netto ribasso alla spesa.
Tornando sui Dati Sensibili va reso noto il seguente passo:
Matteo 10:26-28; 26 Non li temete dunque; perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto
Le statue stanno a dichiarare che il vaticano è anti DIO. Ditelo anche a Vigano che lo dicono quasi tutti i profeti della SACRA BIBBIA e persino il secondo comandamento.
O DIO o mammona (Apocalisse 17)
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Queste Denunce puntano sull'evidenziare il programma di morte della sanità ufficiale e in questo caso è fin troppo evidente la caratteristica di arma diversamente batteriologica, intacca, elude il DNA.
https://italiaalata.wordpress.com/2021/10/23/cercasi-avvocato-i-per-sconfiggere-il-covid-e-altre-malattie-qui-le-denunce-querele/ 》
ITALIA ALATA di Andrea Salvatore Buffa
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