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Tartaria - la verità nascosta 15 Marzo 2019
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20683 views • August 19, 2019
Adattamento italiano da TARTARIA - The Hidden Truth https://youtu.be/_tfxJmF7fAk
La "his+tora(y)", oppure "s+tora(ia)", oppure "ис+тора(иа)" studio da parecchi anni.
Tutto ciò detto in questo video è cosi.
Evito di usare la parola "verità"((vedere (conoscere) rito)).
Ogni parola ha la forza di materializzarsi.
Sanscrito (ital.), samscrtnam (sansc.) è la madrelinqua in un periodo cronologico molto recente da quale provengono i vari dialetti come "greco", "russo", "italiano", "inglese", "arabo", "latino-dialetto di occupanti, "ET+rusco", "francese", "tedesco" e cosi via.
Condivido pienamente la conoscenza presentata in questo video.
Da aggiungere - abitiamo su PIAN-ET(a), un piccolissimo territorio per nulla da noi conosciuto che ci fanno presentare come una cartina geografica.
Almeno ancora due terre esistono: Asgarda e Liberia. Titanik è probabilmente andato in Liberia senza annegare.
Svetlana Kiriluk
Per supportare il tempo dedicato per portarvi a conoscenza di quello che non ci raccontano i media basta semplicemente il valore di un buon caffè attraverso PayPal.Me/DinoTinelli
La "his+tora(y)", oppure "s+tora(ia)", oppure "ис+тора(иа)" studio da parecchi anni.
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Ogni parola ha la forza di materializzarsi.
Sanscrito (ital.), samscrtnam (sansc.) è la madrelinqua in un periodo cronologico molto recente da quale provengono i vari dialetti come "greco", "russo", "italiano", "inglese", "arabo", "latino-dialetto di occupanti, "ET+rusco", "francese", "tedesco" e cosi via.
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