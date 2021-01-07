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Le projet transhumaniste du contrôle global et l'avénement des technocrates - Catherine Austin Fitts
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65 views • January 07, 2021
1 janv. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Gb9UtHXyXZ0
Jean paul : https://www.youtube.com/channel/UCH6pPiYL7KRzDmbc3DJEnpw
Le lien original : https://youtu.be/C1-0XKYAZII
A voir avant censure !
Vidéo datée du 22 décembre 2020
Source: https://youtu.be/C1-0XKYAZII
Commentaire YT :
Cette vidéo est un extrait d’un film qui sortira en janvier 2021
https://www.planetlockdownfilm.com
Catherine Austin Fitts livre ses explications concernant la situation que nous vivons. Elle évoque les banques, les émeutes, le vaccin, les projets des globalistes et propose sa solution.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.
Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.
Jean paul : https://www.youtube.com/channel/UCH6pPiYL7KRzDmbc3DJEnpw
Le lien original : https://youtu.be/C1-0XKYAZII
A voir avant censure !
Vidéo datée du 22 décembre 2020
Source: https://youtu.be/C1-0XKYAZII
Commentaire YT :
Cette vidéo est un extrait d’un film qui sortira en janvier 2021
https://www.planetlockdownfilm.com
Catherine Austin Fitts livre ses explications concernant la situation que nous vivons. Elle évoque les banques, les émeutes, le vaccin, les projets des globalistes et propose sa solution.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.
Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.
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