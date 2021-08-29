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Le Dr Mike Yeadon nous met en garde : NOUS SOMMES AUX PORTES DE L'ENFER
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10 views • August 29, 2021
Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé
https://www.bitchute.com/video/XkwkeXbvadRr/
URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Le Dr Mike Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, a prévenu que tout ce que votre gouvernement vous a dit sur ce virus et ce que vous devez faire pour être en sécurité, est un mensonge. Rien n'est étayé par la science.
Les scientifiques du gouvernement, leurs conseillers, les ministres, les gens de la télévision mentent tout le temps, parce que c'est une question de contrôle.
Les variantes ne sont pas une menace pour vous. Les vaccins complémentaires ne sont pas nécessaires, mais ils sont fabriqués et c'est très grave.
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URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.
Le Dr Mike Yeadon, ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, a prévenu que tout ce que votre gouvernement vous a dit sur ce virus et ce que vous devez faire pour être en sécurité, est un mensonge. Rien n'est étayé par la science.
Les scientifiques du gouvernement, leurs conseillers, les ministres, les gens de la télévision mentent tout le temps, parce que c'est une question de contrôle.
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