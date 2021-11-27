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Важные места в законе о ЧС РФ или утилиЗАцеЯ?!... V Съезд ОСВР
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36 views • November 27, 2021
Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР) https://osvr.site/
V Съезд ОСВР народных представителей
https://ok.ru/oks.sssr
https://vk.com/oks_ussr
Проект от «кРАмольных наРОДных вестей» - "Общее дело"
- Хочешь изменить мир, Начни с себя ___ САМо,ОРГАН,и,ЗОВ,ВЫ,ВАеМ,с,Я
- Найди соратников и единомышленников в своём и соседних; улицах, районах, округах и регионах; Выбери свой регион (среди картинок) пройдя по ссылкам на_...
_ ОК _ https://ok.ru/portalhick/album/907732284998
_ ВК _ https://vk.com/album-50790720_280782950
(направленность группы смотри по приложенному видео в ленте группы) Пройди по ссылке (описание к картинке) Добавься в группы своего (и) или ближнего региона Периодически размещай ссылку на группы(у) на своей странице с рекомендацией к друзьям по соц.сети...
Помни - "У бога нет рук , кроме наших…"
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ в стране можно ТОЛЬКО вместе, СООБЩА!...
Советское народное сетевое плановое самоуправление: Наталья Ковалёва-Бронюкайтене - ГВ https://youtu.be/X8VmlT2hZCM
Как собрать общину. Семинар Алексея Орлова 20-11-2021 в Москве. Вступительная часть https://youtu.be/PNDrCD3Cnxg
V Съезд ОСВР народных представителей
https://ok.ru/oks.sssr
https://vk.com/oks_ussr
Проект от «кРАмольных наРОДных вестей» - "Общее дело"
- Хочешь изменить мир, Начни с себя ___ САМо,ОРГАН,и,ЗОВ,ВЫ,ВАеМ,с,Я
- Найди соратников и единомышленников в своём и соседних; улицах, районах, округах и регионах; Выбери свой регион (среди картинок) пройдя по ссылкам на_...
_ ОК _ https://ok.ru/portalhick/album/907732284998
_ ВК _ https://vk.com/album-50790720_280782950
(направленность группы смотри по приложенному видео в ленте группы) Пройди по ссылке (описание к картинке) Добавься в группы своего (и) или ближнего региона Периодически размещай ссылку на группы(у) на своей странице с рекомендацией к друзьям по соц.сети...
Помни - "У бога нет рук , кроме наших…"
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ в стране можно ТОЛЬКО вместе, СООБЩА!...
Советское народное сетевое плановое самоуправление: Наталья Ковалёва-Бронюкайтене - ГВ https://youtu.be/X8VmlT2hZCM
Как собрать общину. Семинар Алексея Орлова 20-11-2021 в Москве. Вступительная часть https://youtu.be/PNDrCD3Cnxg
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