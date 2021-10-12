Kvällens galenskap 211012

1. Listan över dömda politiker - Är Sverigedemokraterna Överrepresenterade. Mycket bra gräv från Christer Bigander och Swexit TV. Jan Guillou är en jävla lögnhals.2. Sedan den nya serien Superman lanserades i juli har den nye Stålmannen bland annat bekämpat bränder orsakade av klimatförändringar, stoppat en skolskjutning och protesterat mot avvisningen av flyktingar. Dessutom är han bisexuell.3. Talibanerna erbjuder sig att ta tillbaka migranter – inklusive brottsdömda4. MALMÖ Inför förintelsekonferensen i staden valde arkivarien Anette Sarnäs på Malmö Stadsarkiv att ställa fram böcker och affischer med judisk anknytning i skyltfönstret. Hon fick senare beskedet att böckerna skulle täckas över med filt för att undvika skadegörelse.5. Regeringspartierna i Ungern och Polen, tillsammans med bland annat Marine Le Pen och italienska Lega Nord, inledde i år en allians mot invandring. Men SD vill inte vara med utan har hänvisat till att "synen på Ryssland" är viktigare. Tråkig beröringsskräck.6. Bland unga kvinnor, 20-24, ökade andelen som känner sig otrygga på kvällen i sitt egna bostadsområde till 50 procent, säger Tobias Andersson. Och när det gäller oro för våldtäkt uppger 45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 16-24 år att de känner sådan oro. Det är nästan varannan ung kvinna.7. Men ett alternativ, som hade haft ännu större betydelse för världen, hade varit att ge priset till den tysk-amerikanske advokaten Reiner Fuellmich, vars arbete regeringslojala medier i hela västvärlden förbigått med total tystnad.8. Vilks död leder till nya frågor om yttrandefriheten, och om islamismen i Sverige. Muslimerna har reagerat på ett sätt som till och med chockat etablerad media. Varför ingen talar om åtal för förtal eller för regelrätta hot, är också viktigt att fråga sig och notera. Liksom det mycket märkliga sätt han dog på, som ger anledning till spekulationer om ännu en mörkläggning.