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Mika Denissot - Pseudo Pandémie : Fin de partie ! Emmision officielle de LCI France
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8 views • May 22, 2020
Ipmort 20 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=CAmAlFQ_YE0
Chaine YT Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
FIN DE PARTIE
La vérité est présente depuis le 27 avril et c'est passé inapercu ? pourquoi ?
1- COVID 19 : Taux de mortalité 0,53% et non de 3,5%
2- Les enfants ne sont pas une source de transmission du virus
3- Le virus ne tiens pas à la chaleur
Cette fois-ci les infos viennent des même médias qui nous ont tapés dessus.
Un hommage à tous les lanceurs d'alertes
Mais soyons prudent car quand on entend macron dire qu’en fait-il n’y a jamais eu de rupture de masques avec un regard fixe devant la caméra, ils seraient capables demain matin de dire qu’ils se sont trompés de virgule.....
Lien de la video de LCI : https://www.lci.fr/sante/video-mortalite-immunite-collective-ces-cinq-idees-fausses-sur-le-virus-2152217.html
❗ GRATUIT❗
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→ 1 an de Méditations guidées mensuelle en video et MP3 : https://noe-soulinamind.com/meditation-mensuelle-avec-mika-denissot/
→ Livret de coach, La formule 10x1% : https://noe-soulinamind.com/10x1/
→ Test des 6 besoins humains : http://bit.ly/2lsIjtO
→ Auto-analyse : Un Point de vie complet : https://noe-soulinamind.com/auto-analyse/
→ je prends soin de ma vie de couple : challenge/formation en ligne gratuit de 7 jours : https://noe-soulinamind.com/je-prends-soin-de-ma-vie-de-couple/
→ Notification par mail des nouvelles vidéos, articles, stages et formations : https://noe-soulinamind.com/inspirations/
👇🏽ACADEMIES ET COURS EN LIGNE 👇🏽
→ Self Mastery (la Maitrise de soi) : https://noe-soulinamind.com/academie-self-mastery-la-maitrise-de-soi/
→La symbiose du couple : https://noe-soulinamind.com/symbiose-couple/
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
✔️Abonnez-vous à la chaine : http://bit.ly/2DAmD6t
✔️La transcription de la vidéo :
✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
✔️Twitter : http://bit.ly/2EcWZFP
✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
Chaine YT Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
FIN DE PARTIE
La vérité est présente depuis le 27 avril et c'est passé inapercu ? pourquoi ?
1- COVID 19 : Taux de mortalité 0,53% et non de 3,5%
2- Les enfants ne sont pas une source de transmission du virus
3- Le virus ne tiens pas à la chaleur
Cette fois-ci les infos viennent des même médias qui nous ont tapés dessus.
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