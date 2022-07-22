BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

EXCLUSIVE INTERVIEW: The Real Story of Jan 6th. Police Force. Deaths. Real Footage. with Joe Hanneman
Flyover Conservatives
Flyover ConservativesCheckmark Icon
946 followers
Follow
3
Share
Report
544 views • July 22, 2022

► Joe Hanneman

FOLLOW: https://truthsocial.com/@EpochJoe 


► Watch Documentary

SPECIAL OFFER: FREE for Subscribers from 8 a.m. to 11:59 p.m. EST on July 22.

NOTE: AFTER JULY 22ND, this documentary will cost $4.99 to purchase, so please make sure you watch it on July 22nd! ($19.99 for non-subscribers)


► DOCUMENTARY: https://www.theepochtimes.com/the-real-story-of-jan-6-documentary_4596670.html 


**Enjoy 1st month for $1**

Epoch Times (use promo code FLYOVER) - https://flyover.news



SPONSORS FOR TODAY’S VIDEO

►  ReAwaken America- text the word EVENTS to 40509

(Message and data rates may apply. Terms/privacy: 40509-info.com)

►  Kirk Elliott PHD - http://FlyoverGold.com 

►  My Pillow - https://MyPillow.com/Flyover

►. Z-Stack - https://flyoverhealth.com 


Own Your Own Business As An Option To Avoid The Jab- 

http://FlyoverCarpet.com 

https://TipTopK9.com/


Want to help spread the Wake Up • Speak Up • Show Up -

https://shop.flyoverconservatives.com/

-------------------------------------------

Follow our Social Media so we can be best friends

💬Telegram: https://t.me/FlyoverConservatives

🐦Twitter: https://twitter.com/davidmwhited

🏘FB Community: https://www.facebook.com/groups/flyoverconservatives

📱FB Page: https://www.facebook.com/flyoverconservatives

📸Instagram: https://www.instagram.com/flyoverconservatives/

🧑‍💻Website: https://flyoverconservatives.com


► ALL LINKS: https://sociatap.com/FlyoverConservatives

-------------------------------------------

► Sign Up For Our Newsletter! -https://bit.ly/flyovernewsletter


► Support Flyover Directly - https://www.flyoverconservatives.com/donate


► Get $50 off of Dr. Sherwood’s 13 Week Course to Reset Your Life- 

http://DoctorSoGood.com


► Get The TuttleTwins Books Today - http://FlyoverTwins.com


► Get 5% Off Of Dr. Zelenko’s Protocol ZStack at - http://FlyoverHealth.com


► Support a Family Owned, Pro-Life Woman Merch Store

🛍 https://col1972.com/discount/Flyover

-------------------------------------------


Be Blessed!

- The Flyover Team


Business or Media, please contact us at:

[email protected]


Keywords
journalismfbiconservativesdonald trumppotusmagacapitaldaviddocumentarymake america great againflyoverepochepoch timesjanuary 6jan 6ashli babbittflyover clipsfederal bureau investigationflyover conservativesstacywhiteddavid whitedstacy whiteddavid and stacy whitedjoe hanneman
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Cassie B.
Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Belle Carter
Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Douglas Harrington
Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Douglas Harrington
European efforts to &#8220;bury&#8221; Trump&#8217;s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

European efforts to “bury” Trump’s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

Willow Tohi
Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy