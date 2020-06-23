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Silvano Trotta - Le Virus perd de sa charge virale
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2 views • June 23, 2020
Import YT 23 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=JrNvLSi3tkU
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les études dans le monde se multiplie pour démontrer la perte de la charge virale du virus. Positifs, oui, mais sans danger.
Sources :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958
https://www.corriere.it/cronache/20_giugno_19/coronavirus-remuzzi-nuovi-positivi-non-sono-contagiosi-stop-paura-bf24c59c-b199-11ea-842e-6a88f68d3e0a.shtml?&;appunica=true
https://www.lepoint.fr/sante/kine/je-pense-qu-il-n-y-aura-pas-de-deuxieme-vague-cet-ete-ni-a-la-rentree-01-06-2020-2377745_2467.php
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/20_giugno_20/quasi-italiano-due-non-si-vaccinerebbe-contro-coronavirus-53139e3a-b2d6-11ea-8839-7948b9cad8fb.shtml?&;appunica=true
https://www.corriere.it/esteri/20_giugno_21/coronavirus-germania-focolai-mattatoi-oltre-mille-contagi-non-si-esclude-nuova-zona-rossa-fbdee4b8-b3b0-11ea-af5b-39ef34d55a35.shtml?&;appunica=true
https://francais.rt.com/france/76073-etat-refuse-devoiler-ses-contrats-commandes-masques-secret-affaires
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-didier-raoult-se-contredit-et-evoque-desormais-une-deuxieme-vague-epidemique-20200619
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/les-senateurs-font-bloc-contre-le-projet-de-loi-sur-la-sortie-de-l-etat-d
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les études dans le monde se multiplie pour démontrer la perte de la charge virale du virus. Positifs, oui, mais sans danger.
Sources :
https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958
https://www.corriere.it/cronache/20_giugno_19/coronavirus-remuzzi-nuovi-positivi-non-sono-contagiosi-stop-paura-bf24c59c-b199-11ea-842e-6a88f68d3e0a.shtml?&;appunica=true
https://www.lepoint.fr/sante/kine/je-pense-qu-il-n-y-aura-pas-de-deuxieme-vague-cet-ete-ni-a-la-rentree-01-06-2020-2377745_2467.php
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/20_giugno_20/quasi-italiano-due-non-si-vaccinerebbe-contro-coronavirus-53139e3a-b2d6-11ea-8839-7948b9cad8fb.shtml?&;appunica=true
https://www.corriere.it/esteri/20_giugno_21/coronavirus-germania-focolai-mattatoi-oltre-mille-contagi-non-si-esclude-nuova-zona-rossa-fbdee4b8-b3b0-11ea-af5b-39ef34d55a35.shtml?&;appunica=true
https://francais.rt.com/france/76073-etat-refuse-devoiler-ses-contrats-commandes-masques-secret-affaires
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-didier-raoult-se-contredit-et-evoque-desormais-une-deuxieme-vague-epidemique-20200619
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/les-senateurs-font-bloc-contre-le-projet-de-loi-sur-la-sortie-de-l-etat-d
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