אני משוכנע שיהדות רבנית אורתודוקסית היא כת

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נמאס לי. זה יכול להיות הסרטון האחרון שלי. בסרטון זה אני מסביר מדוע אני מרגיש שהיהדות הרבנית האורתודוקסית היא כת. זה בעיקר בגלל הרב פולחן ועבודת כולם בתלמוד במקום בתורה. אף אחד לא יכול לחשוב ביקורתי ולשאול אף אחד מהם.
אני גם מסביר איך הגעתי לגילויים שלי על התורה ועל ישראל. נדמה היה שאיבדנו את האמת של אמיתות פשוטות מאוד שאמר משה בברכות וקללות. ציית לתורה בארץ, יתברך, אל תעשה ולא נעשה. כל מה שקורה הן בארץ והן בינלאומית ניתן להסביר זאת.
אני מתייחס גם לכמה אירועים עכשוויים ולמה שאני רוצה להתמקד עכשיו.
תודה על ההרשמה, הלייק, שיתוף והתגובות. יהוה יהוה יברך אותך וישמור אותך ויאיר לך את פניו. 🖖🙏
#יהדות # עבודת זרה אלילים #תורה #תלמוד #ישראל # כתות #ברכות וקללות #משיח #גלות #גאולה
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