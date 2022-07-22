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Y a-t-il eu un déferlement de malades ? - Décoder l'éco / Kairos - #3
luciole
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10 views • July 22, 2022

21 juin 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=wsaYFPZ1zDU&list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq&index=2

Playlist complète des 6 vidéos (entre autre) : Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairoshttps://www.brighteon.com/watch/30fa6fe3-a942-4f46-bf19-a14397b72ba4?index=1


Cette vidéo est le troisième épisode de la série réalisée avec le média Kairos.

Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 2020, ni en 2021.

Dans le deuxième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée.

Dans ce troisième épisode nous verrons qu'il n'y a pas non plus eu un "déferlement" de malades. Il y a eu bien moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit "grippaux" du passé.

Nous reviendrions en détail sur le glissement de définition ou les "cas" ont été confondus avec les malades et nous reviendrons sur l'arnaque générale des fameux "tests" RT-PCR.

Fabrique de la panique, braquage des comptes publics - Décoder l'éco + Kairos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi310-IgiNvks0p-8wPDtV9BDhk2xRQxq

Chaine Décoder l'éco : https://www.youtube.com/c/D%C3%A9coderl%C3%A9co


Et cf. Les 2 documentaires de Bernard Crutzen :


La loi, la liberté

https://www.brighteon.com/2a19d750-4194-40d1-90a6-80366614ad49


Ceci n'est pas un complot

https://www.brighteon.com/97ce1b08-e94d-4151-8281-9514ebeda9e3

Keywords
bigpharmafraudehopitalcovidstatistiquespharmascomptage
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