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14.02.22. Делают гадости и смотрят на реакцию людей. (Выпуск №237. Часть 2(2))
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5004 views • February 11, 2022
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Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:00 Романовы. Все серии подряд с 1 по 4. Полная версия фильма. Документальный Фильм https://www.youtube.com/watch?v=h3loJiKGxO8
11:16 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
16:37 ИКОНА АНТИХРИСТА И ГРЯДУЩАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. ПОЧЕМУ ВАЖЕН НЕПОМИН?! https://www.youtube.com/watch?v=D1c83shc5SQ
21:58 Избрание Патриарха АЛЕКСИЯ 2 https://www.youtube.com/watch?v=40M1fdMqvwk
28:21 Православные новости https://www.youtube.com/watch?v=osB2sO8OzUQ
33:20 Православные новости https://www.youtube.com/watch?v=osB2sO8OzUQ
37:40 Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Паисий Святогорец https://www.youtube.com/watch?v=CStqYxG5BqI
45:30 Статья. Два периода отступления от веры в Бога перед явлением антихриста https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Belyaev/dva-perioda-otstuplenija-ot-very-v-boga-pered-javleniem-antihrista/
48:42 Републикация. "КВАДРАТНАЯ ТАКАЯ БУДЕТ... КВАДРАТНАЯ ТАКАЯ". Бес в женщине много лет назад описал QR-коды. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/87288-kvadratnaja-takaja-budet-kvadratnaja-takaja-bes-v-zhenschine-mnogo-let-nazad-opisal-qr-kody-video.html
53:25 Мощность в 1000 атомных бомб → Извержение вулкана в Тонга! Аномальная жара, наводнения и снегопады https://www.youtube.com/watch?v=Uq9iCRLvPx0
57:29 Что стало с теми, кто стрелял в иконы и рушил храмы. Рассказывают очевидцы https://www.youtube.com/watch?v=N5rWLfZ6leU
01:01:57 У греков включились все смартфоны - тест антихриста? https://www.youtube.com/watch?v=fJQ-JqH9xrc&;t=61s
01:06:56 Статья. Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам старше 60 лет бесплатный смартфон https://m.ostro.org/general/society/news/626818/
01:07:27 A conversation with Ameca https://www.youtube.com/watch?v=nIU8wew3Ax8 (робот)
01:12:48 Cute Lamb Needs Attention https://youtu.be/s50vvwTystA
Сегодня мы расскажем об истории Русской Церкви, о ереси экуменизма, о старой традиции избрания Патриарха; поговорим о необходимости соборной жизни общины внутри каждого прихода; о причастии как мощном оружии против модной процедуры; о священниках, благословивших принятие ИНН, модной жижи т.д., и попавших за это в Ад; об ужасающих масштабах климатических катаклизмов; о необычном обещании президента Зеленского; о проделках антихриста в Греции и о многом другом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:00 Романовы. Все серии подряд с 1 по 4. Полная версия фильма. Документальный Фильм https://www.youtube.com/watch?v=h3loJiKGxO8
11:16 Алексей Беглов - История Русской Церкви XX веке https://www.youtube.com/watch?v=4nEgF-rBUp8
16:37 ИКОНА АНТИХРИСТА И ГРЯДУЩАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ. ПОЧЕМУ ВАЖЕН НЕПОМИН?! https://www.youtube.com/watch?v=D1c83shc5SQ
21:58 Избрание Патриарха АЛЕКСИЯ 2 https://www.youtube.com/watch?v=40M1fdMqvwk
28:21 Православные новости https://www.youtube.com/watch?v=osB2sO8OzUQ
33:20 Православные новости https://www.youtube.com/watch?v=osB2sO8OzUQ
37:40 Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Паисий Святогорец https://www.youtube.com/watch?v=CStqYxG5BqI
45:30 Статья. Два периода отступления от веры в Бога перед явлением антихриста https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Belyaev/dva-perioda-otstuplenija-ot-very-v-boga-pered-javleniem-antihrista/
48:42 Републикация. "КВАДРАТНАЯ ТАКАЯ БУДЕТ... КВАДРАТНАЯ ТАКАЯ". Бес в женщине много лет назад описал QR-коды. (ВИДЕО) https://3rm.info/main/87288-kvadratnaja-takaja-budet-kvadratnaja-takaja-bes-v-zhenschine-mnogo-let-nazad-opisal-qr-kody-video.html
53:25 Мощность в 1000 атомных бомб → Извержение вулкана в Тонга! Аномальная жара, наводнения и снегопады https://www.youtube.com/watch?v=Uq9iCRLvPx0
57:29 Что стало с теми, кто стрелял в иконы и рушил храмы. Рассказывают очевидцы https://www.youtube.com/watch?v=N5rWLfZ6leU
01:01:57 У греков включились все смартфоны - тест антихриста? https://www.youtube.com/watch?v=fJQ-JqH9xrc&;t=61s
01:06:56 Статья. Зеленский пообещал всем вакцинированным украинцам старше 60 лет бесплатный смартфон https://m.ostro.org/general/society/news/626818/
01:07:27 A conversation with Ameca https://www.youtube.com/watch?v=nIU8wew3Ax8 (робот)
01:12:48 Cute Lamb Needs Attention https://youtu.be/s50vvwTystA
Сегодня мы расскажем об истории Русской Церкви, о ереси экуменизма, о старой традиции избрания Патриарха; поговорим о необходимости соборной жизни общины внутри каждого прихода; о причастии как мощном оружии против модной процедуры; о священниках, благословивших принятие ИНН, модной жижи т.д., и попавших за это в Ад; об ужасающих масштабах климатических катаклизмов; о необычном обещании президента Зеленского; о проделках антихриста в Греции и о многом другом.
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