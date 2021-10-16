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ПРИВИВКА ИЛИ ГОСПОДЬ. Сон Михаила Иванова, который ему приснился в конце 2020 г.
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3622 views • October 16, 2021
Делюсь ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ СНОМ брата во Христе.
4 октября со мной связался Михаил Иванов и поделился сном, который ему снился в конце 2020 г. после семидневного поста. Во сне Михаил был перед выбором: ПРИВИВКА ИЛИ ГОСПОДЬ. В конце сна он рассказывает: “Я чётко понимал, что прививку делать ни в коему случае делать нельзя, потому что я потеряю своего Господа”.
Cтраничка Михаила Иванова: https://vk.com/id139967667
Мои видео о вакцине-начертании зверя:
вакцину-начертание: https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8a..
или: часть 1 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html
часть 2 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/9.html
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
4 октября со мной связался Михаил Иванов и поделился сном, который ему снился в конце 2020 г. после семидневного поста. Во сне Михаил был перед выбором: ПРИВИВКА ИЛИ ГОСПОДЬ. В конце сна он рассказывает: “Я чётко понимал, что прививку делать ни в коему случае делать нельзя, потому что я потеряю своего Господа”.
Cтраничка Михаила Иванова: https://vk.com/id139967667
Мои видео о вакцине-начертании зверя:
вакцину-начертание: https://www.brighteon.com/watch/ece9fcff-1b97-4486-8a..
или: часть 1 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/8.html
часть 2 https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/9.html
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Откровение Иоанна 13 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/13/
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