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Εκεί θα μένουν αυτοί!!! Εσύ λαέ ΚΛΕΙΔΩΣΟΥ ΜΕΣΑ! Η απάτη τους
Δίκτυο Ελληνισμού
Δίκτυο Ελληνισμού
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302 views • November 21, 2021
Μέχρι που φτάνει το όριο ανοχής των πολιτών ανά τον κόσμο;;;
Ενώ ξεκίνησαν τα lockdown με πρόσχημα το κλίμα, μετά από εκείνα του COVID, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να αναδείξει την κοροϊδία, την οποία εξαπλώνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη!

Ενώ τρομοκρατούν πως τα νερά θα βυθίσουν τους πάντες και ζητούν από τους διεθνιστές να χρηματοδοτήσουν μια «πράσινη εκστρατεία στρατιωτικού τύπου (ΕΔΩ)», οι μεγάλο-καρχαρίες δείχνουν την αλήθεια!

Ο ιδρυτής της Amazon Jeff Bezos, ανησυχεί τόσο πολύ για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, ώστε αγόρασε ένα παραθαλάσσιο αρχοντικό 78 εκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην θάλασσα.

Βλέποντας στο παρακάτω βίντεο, το νέο απομονωμένο κτήμα του Βezos, το οποίο εκτείνεται σε πάνω από 14 στρέμματα και βρίσκεται στον κόλπο Ρeruse στην κοιλάδα του νησιού Maui της Hawaii, θα αντιληφθείτε την κοροϊδία της δήθεν υπερθέρμανσης (ΕΔΩ λιώνουν πάγοι).

Ο Βezos πήγε πρόσφατα με ιδιωτικό τζετ στο συνέδριο COP26 της Γλασκώβης, όπου το κεντρικό σημείο της συζήτησης ήταν η άνοδος της στάθμης της θάλασσας λόγω της δήθεν ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ωστόσο, η νέα έπαυλη του Bezos θα μπορούσε να βυθιστεί στο νερό σε 20 χρόνια, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι «ειδικοί»!

Γιατί ένας από τους πιο, όπως θεωρείται τουλάχιστον, έξυπνους επιχειρηματίες εν ζωή, ξοδεύει 78 εκατομμύρια δολάρια σε ένα ακίνητο που θα μπορούσε να βρεθεί κάτω από το νερό σε 20 χρόνια;

Οι επιστήμονες ισχυρίζονται επίσης πως η υποτιθέμενη κλιματική αλλαγή πρόκειται να αυξήσει τις ηφαιστειακές εκρήξεις.

Όμως ο Βezos έχει επιλέξει να ζήσει σε μια ιδιοκτησία κοντά σε ένα ηφαίστειο, το οποίο είναι οκτώ φορές μεγαλύτερο από το κτίριο Empire State.

Δείτε λοιπόν το βίντεο! Ο κόσμος θα ζει σε Lockdown, ενδεχομένως και σε υγειονομικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε «πράσινες» πόλεις γκέτο, υπό τον φόβο ασθενειών και «υπερθέρμανσης», αλλά οι διεθνιστές θα αράζουν παραθαλάσσια!
Keywords
vaccinesdeathemvolioparenergies
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