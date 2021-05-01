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Azodicarbonamide, Toxin In Your Breads, Bimbo, SuperPan, BM, WEAKENS IMMUNE SYSTEM, um Coronavirus?
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Azodicarbonamide, Toxin In Your Breads, Bimbo, SuperPan, BM, WEAKENS IMMUNE SYSTEM, um Coronavirus?
STOP THIS POISONING OF THE PUBLIC.
https://en.wikipedia.org/wiki/Azodicarbonamide azodicarbonamide (Q415646) https://www.wikidata.org/wiki/Q415646
Azodicarbonamide, Dough Conditioner, Contributing to the Coronavirus Pandemic Similar Symptoms https://youtu.be/qy40251JTFc
Ministerio de Salud | Calle 16, Avenidas 6 y 8 - San José, Costa Rica Horarios de atención: Lunes a Viernes. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Apartado Postal: 10123-1000, San José | Teléfono: (506) 2223-0333
https://www.facebook.com/msaludcr/?eid=ARBUC1CqxbMYTEAO2x71I-D26tzahA7SiQI4oLd8knsPF7e-aUfBLFykaKO64aD0y4_OVc5TX-qi7juO web, https://www.ministeriodesalud.go.cr/?fbclid=IwAR0kl6omMR3bAVY5sXTnpjLca8dlxkntaFfejRUEmaINPokhGgbWzTSSG1U contacts Consultas Dirección de Atención al Cliente San José, Costa Rica, Costa Rica Fijo: 2257-7821
Super Pan Facebook, https://www.facebook.com/SuperPanCR web page, http://www.gruposuperpan.com/?fbclid=IwAR2QNqZik7xLHRZiw1Bn8dzqbFxX5uFe9W-Vf3hQVYW06H3Nx2WqZK_qO74 Teléfono / E-mail: (506) 2771-4225 [email protected]
BM Supermercados Jefatura de Mercadeo Tel: 8482-4213 Correo: [email protected] Servicio al cliente Supermercados BM y Supermercados Pacífico Tel: 2773 4395 ext 1
Bimbo panderia facebook, https://www.facebook.com/BimboCostaRica web, https://www.bimboamericacentral.com/?fbclid=IwAR1vWfkQ-gp7UiZXwLSZwrQAB_txYBxBhqUNBHwedp-N7tXZAsYlT2StHYI 800-246-2627
La azodicarbonamida , ADCA, ADA o azo ( bis ) formamida , es un compuesto químico con la fórmula molecular C 2 H 4 O 2 N 4 . Es un polvo cristalino amarillo a rojo anaranjado, inodoro. A veces se le llama un químico de 'esterilla de yoga' debido a su uso generalizado en plásticos espumados. Fue descrito por primera vez por John Bryden en 1959. Agente de soplado El uso principal de azodicarbonamida es en la producción de plásticos espumados como agente de expansión . La descomposición térmica de la azodicarbonamida da como resultado la evolución de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y gases de amoníaco, que quedan atrapados en el polímero como burbujas para formar un artículo espumado La azodicarbonamida se usa en plásticos, cuero sintético y otras industrias y puede ser pura o modificada. La modificación afecta las temperaturas de reacción. Un ejemplo del uso de azodicarbonamida como agente de expansión se encuentra en la fabricación de espumas de vinilo (PVC) y EVA-PE , donde forma burbujas al descomponerse en gas a alta temperatura. Aditivo alimentario Como aditivo alimentario , la azodicarbonamida se usa como agente blanqueador de harina y acondicionador de masa . Reacciona con harina húmeda como agente oxidante. El principal producto de reacción es la biurea , un derivado de la urea , que es estable durante la cocción. Los productos de reacción secundarios incluyen semicarbazida y carbamato de etilo . Muchos restaurantes en la industria de comida rápida de los Estados Unidos eliminaron el aditivo en respuesta a la publicidad negativa. Seguridad y regulación En un informe de 1999, la Organización Mundial de la Salud ha relacionado la exposición a la azodicarbonamida en los lugares de trabajo donde se fabrica o manipula en forma cruda a "problemas respiratorios, alergias y asma". Los datos disponibles están restringidos a estos entornos ocupacionales. La exposición del público en general a la azodicarbonamida no se pudo evaluar debido a la falta de datos disponibles. La OMS concluyó: "El nivel de riesgo es incierto; por lo tanto, los niveles de exposición deben reducirse tanto como sea posible". En algunas jurisdicciones, el uso de azodicarbonamida como agente blanqueador de harina se ha eliminado. Por ejemplo, ya no está autorizado para su uso en Australia y la Unión Europea como aditivo alimentario. La azodicarbonamida como agente de expansión en plásticos ha sido prohibida en la Unión Europea desde agosto de 2005 por la fabricación de artículos de plástico destinados a entrar en contacto directo con alimentos. En el Reino Unido , el Ejecutivo de Salud y Seguridad identificó a la azodicarbonamida como un sensibilizador respiratorio (una posible causa de asma ) en el lugar de trabajo y determinó que los envases deben etiquetarse con "Puede causar sensibilización por inhalación". En los Estados Unidos, la azodicarbonamida tiene un estado generalmente reconocido como seguro (GRAS) y se le permite agregar a la harina a niveles de hasta 45 ppm . Sin embargo, el uso en productos destinados al consumo humano está disminuyendo bajo la presión de la opinión pública. [ cita requerida ] En 2014, en medio de la incomodidad pública con los usos duales de azodicarbonamida, la franquicia de sándwiches Subway y la franquicia de hamburguesas Wendy's anunciaron que ya no la usarían como acondicionador de masa.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Azodicarbonamide azodicarbonamide (Q415646) https://www.wikidata.org/wiki/Q415646
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Ministerio de Salud | Calle 16, Avenidas 6 y 8 - San José, Costa Rica Horarios de atención: Lunes a Viernes. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Apartado Postal: 10123-1000, San José | Teléfono: (506) 2223-0333
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La azodicarbonamida , ADCA, ADA o azo ( bis ) formamida , es un compuesto químico con la fórmula molecular C 2 H 4 O 2 N 4 . Es un polvo cristalino amarillo a rojo anaranjado, inodoro. A veces se le llama un químico de 'esterilla de yoga' debido a su uso generalizado en plásticos espumados. Fue descrito por primera vez por John Bryden en 1959. Agente de soplado El uso principal de azodicarbonamida es en la producción de plásticos espumados como agente de expansión . La descomposición térmica de la azodicarbonamida da como resultado la evolución de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y gases de amoníaco, que quedan atrapados en el polímero como burbujas para formar un artículo espumado La azodicarbonamida se usa en plásticos, cuero sintético y otras industrias y puede ser pura o modificada. La modificación afecta las temperaturas de reacción. Un ejemplo del uso de azodicarbonamida como agente de expansión se encuentra en la fabricación de espumas de vinilo (PVC) y EVA-PE , donde forma burbujas al descomponerse en gas a alta temperatura. Aditivo alimentario Como aditivo alimentario , la azodicarbonamida se usa como agente blanqueador de harina y acondicionador de masa . Reacciona con harina húmeda como agente oxidante. El principal producto de reacción es la biurea , un derivado de la urea , que es estable durante la cocción. Los productos de reacción secundarios incluyen semicarbazida y carbamato de etilo . Muchos restaurantes en la industria de comida rápida de los Estados Unidos eliminaron el aditivo en respuesta a la publicidad negativa. Seguridad y regulación En un informe de 1999, la Organización Mundial de la Salud ha relacionado la exposición a la azodicarbonamida en los lugares de trabajo donde se fabrica o manipula en forma cruda a "problemas respiratorios, alergias y asma". Los datos disponibles están restringidos a estos entornos ocupacionales. La exposición del público en general a la azodicarbonamida no se pudo evaluar debido a la falta de datos disponibles. La OMS concluyó: "El nivel de riesgo es incierto; por lo tanto, los niveles de exposición deben reducirse tanto como sea posible". En algunas jurisdicciones, el uso de azodicarbonamida como agente blanqueador de harina se ha eliminado. Por ejemplo, ya no está autorizado para su uso en Australia y la Unión Europea como aditivo alimentario. La azodicarbonamida como agente de expansión en plásticos ha sido prohibida en la Unión Europea desde agosto de 2005 por la fabricación de artículos de plástico destinados a entrar en contacto directo con alimentos. En el Reino Unido , el Ejecutivo de Salud y Seguridad identificó a la azodicarbonamida como un sensibilizador respiratorio (una posible causa de asma ) en el lugar de trabajo y determinó que los envases deben etiquetarse con "Puede causar sensibilización por inhalación". En los Estados Unidos, la azodicarbonamida tiene un estado generalmente reconocido como seguro (GRAS) y se le permite agregar a la harina a niveles de hasta 45 ppm . Sin embargo, el uso en productos destinados al consumo humano está disminuyendo bajo la presión de la opinión pública. [ cita requerida ] En 2014, en medio de la incomodidad pública con los usos duales de azodicarbonamida, la franquicia de sándwiches Subway y la franquicia de hamburguesas Wendy's anunciaron que ya no la usarían como acondicionador de masa.
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