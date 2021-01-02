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Le plan littéralement "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée. Que ceci serve à ouvrir les yeux de ceux qui les gardent fermés = mon souhait pour 2021 ♡♡♡
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78 views • January 02, 2021
Catherine Austin Fitts | Extrait Interview | Planet Lockdown
Cette vidéo est extraite d’un film qui sortira courant janvier 2021
Planet Lockdown : la mainmise sur la monnaie et les moyens d'échanges des peuples.
https://www.planetlockdownfilm.com
Le plan "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée.
Merci à Catherine Austin Fitts pour ses explications simples à la portée de qui veut réellement s'informer.
Elle livre ses explications concernant la situation que nous vivons ; évoquant les banques, les émeutes, le 'vaccin', les projets des globalistes et propose sa solution.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.
Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.
Ma quête, depuis des années initiée, me permet de comprendre qui est "Monsieur Global" dont parle Catherine Austin [mais elle ne peut bien entendu le dévoiler car on la prendrait pour folle - et moi aussi...].
Coup d'état financier mondial. Quand on voit ce qui se passe aux USA, notamment depuis novembre 2020, un vrai coup d'état. Tout se recoupe, pour peu qu'on s'interroge.
Et si on élargit à une vue mondiale, cela est même plus évident.
Que cela serve à ouvrir les yeux de tous ceux qui les gardent fermés - Tel est mon souhait pour 2021 ♡♡♡
La Porte n'est pas (encore) fermée...
Patrick
Chaîne Rumble : https://rumble.com/vce2ce-le-plan-littralement-diabolique-auquel-notre-humanit-est-confronte..html
Chaîne Odysee : https://odysee.com/@IGWT:a/Plan-diabolique-contre-Humain:8?r=D1eAoawNg6jDjPtaNtCSTN5krLDZaLRQ
«Vous ne réalisez pas à quel point, il est difficile d’exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge.»
Edward Snowden
Source : Truth Matters https://youtu.be/C1-0XKYAZII
Vidéo en VO datée du 22 décembre 2020
_______
Merci à Quadrillage Traduction pour le doublage FR (https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.F1EDEBC6-B217-4B62-B7E7-1415E8FCF5CE:1)
et à FontsGraphicDesign pour le graphisme.
Cette vidéo est extraite d’un film qui sortira courant janvier 2021
Planet Lockdown : la mainmise sur la monnaie et les moyens d'échanges des peuples.
https://www.planetlockdownfilm.com
Le plan "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée.
Merci à Catherine Austin Fitts pour ses explications simples à la portée de qui veut réellement s'informer.
Elle livre ses explications concernant la situation que nous vivons ; évoquant les banques, les émeutes, le 'vaccin', les projets des globalistes et propose sa solution.
Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.
Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.
Ma quête, depuis des années initiée, me permet de comprendre qui est "Monsieur Global" dont parle Catherine Austin [mais elle ne peut bien entendu le dévoiler car on la prendrait pour folle - et moi aussi...].
Coup d'état financier mondial. Quand on voit ce qui se passe aux USA, notamment depuis novembre 2020, un vrai coup d'état. Tout se recoupe, pour peu qu'on s'interroge.
Et si on élargit à une vue mondiale, cela est même plus évident.
Que cela serve à ouvrir les yeux de tous ceux qui les gardent fermés - Tel est mon souhait pour 2021 ♡♡♡
La Porte n'est pas (encore) fermée...
Patrick
Chaîne Rumble : https://rumble.com/vce2ce-le-plan-littralement-diabolique-auquel-notre-humanit-est-confronte..html
Chaîne Odysee : https://odysee.com/@IGWT:a/Plan-diabolique-contre-Humain:8?r=D1eAoawNg6jDjPtaNtCSTN5krLDZaLRQ
«Vous ne réalisez pas à quel point, il est difficile d’exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge.»
Edward Snowden
Source : Truth Matters https://youtu.be/C1-0XKYAZII
Vidéo en VO datée du 22 décembre 2020
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Merci à Quadrillage Traduction pour le doublage FR (https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.F1EDEBC6-B217-4B62-B7E7-1415E8FCF5CE:1)
et à FontsGraphicDesign pour le graphisme.
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