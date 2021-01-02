Le plan littéralement "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée. Que ceci serve à ouvrir les yeux de ceux qui les gardent fermés = mon souhait pour 2021 ♡♡♡

IGWT 8 followers Follow 1 Share Add to... Download MP3 Share Report

78 views • January 02, 2021





Cette vidéo est extraite d’un film qui sortira courant janvier 2021

Planet Lockdown : la mainmise sur la monnaie et les moyens d'échanges des peuples.

https://www.planetlockdownfilm.com



Le plan "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée.



Merci à Catherine Austin Fitts pour ses explications simples à la portée de qui veut réellement s'informer.

Elle livre ses explications concernant la situation que nous vivons ; évoquant les banques, les émeutes, le 'vaccin', les projets des globalistes et propose sa solution.



Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.

Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.



Ma quête, depuis des années initiée, me permet de comprendre qui est "Monsieur Global" dont parle Catherine Austin [mais elle ne peut bien entendu le dévoiler car on la prendrait pour folle - et moi aussi...].

Coup d'état financier mondial. Quand on voit ce qui se passe aux USA, notamment depuis novembre 2020, un vrai coup d'état. Tout se recoupe, pour peu qu'on s'interroge.

Et si on élargit à une vue mondiale, cela est même plus évident.



Que cela serve à ouvrir les yeux de tous ceux qui les gardent fermés - Tel est mon souhait pour 2021 ♡♡♡

La Porte n'est pas (encore) fermée...

Patrick



Chaîne Rumble :



Chaîne Odysee :



«Vous ne réalisez pas à quel point, il est difficile d’exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge.»

Edward Snowden



Source : Truth Matters

Vidéo en VO datée du 22 décembre 2020

_______

Merci à Quadrillage Traduction pour le doublage FR (

et à FontsGraphicDesign pour le graphisme. Catherine Austin Fitts | Extrait Interview | Planet LockdownCette vidéo est extraite d’un film qui sortira courant janvier 2021Planet Lockdown : la mainmise sur la monnaie et les moyens d'échanges des peuples.Le plan "diabolique" auquel notre Humanité est confrontée.Merci à Catherine Austin Fitts pour ses explications simples à la portée de qui veut réellement s'informer.Elle livre ses explications concernant la situation que nous vivons ; évoquant les banques, les émeutes, le 'vaccin', les projets des globalistes et propose sa solution.Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’Etat au logement sous l’administration George W. Bush.Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de Conseil Solari qu’elle dirige.Ma quête, depuis des années initiée, me permet de comprendre qui est "Monsieur Global" dont parle Catherine Austin [mais elle ne peut bien entendu le dévoiler car on la prendrait pour folle - et moi aussi...].Coup d'état financier mondial. Quand on voit ce qui se passe aux USA, notamment depuis novembre 2020, un vrai coup d'état. Tout se recoupe, pour peu qu'on s'interroge.Et si on élargit à une vue mondiale, cela est même plus évident.Que cela serve à ouvrir les yeux de tous ceux qui les gardent fermés - Tel est mon souhait pour 2021 ♡♡♡La Porte n'est pas (encore) fermée...PatrickChaîne Rumble : https://rumble.com/vce2ce-le-plan-littralement-diabolique-auquel-notre-humanit-est-confronte..html Chaîne Odysee : https://odysee.com/@IGWT:a/Plan-diabolique-contre-Humain:8?r=D1eAoawNg6jDjPtaNtCSTN5krLDZaLRQ «Vous ne réalisez pas à quel point, il est difficile d’exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge.»Edward SnowdenSource : Truth Matters https://youtu.be/C1-0XKYAZII Vidéo en VO datée du 22 décembre 2020_______Merci à Quadrillage Traduction pour le doublage FR ( https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.F1EDEBC6-B217-4B62-B7E7-1415E8FCF5CE:1 et à FontsGraphicDesign pour le graphisme. Keywords interviewcatherine austin fittsplanete confinee

Show More