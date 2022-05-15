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Пророчество о третьей мировой войне. Царь Северный против Царя Южного. Барс против Медведя. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
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1116 views • May 15, 2022

Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba

Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video

Канал на Яндексе: https://zen.yandex.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5 Профиль в Контакте: https://vk.com/id662033992


Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса WW3 PROPHECY, KING NORTH VS SOUTH, LEOPARD VS BEAR https://vimeo.com/687161469, опубликованного 11 марта 2022 г. Cм. документ с переводом к этому видео: doc https://cloud.mail.ru/public/goa6/ADVXGevEp odt https://cloud.mail.ru/public/mNAS/XtJJjbWeH pdf https://cloud.mail.ru/public/b3qx/kwaETVSn5 В этом видео Лиланд излагает суть третьей мировой войны, базируясь на книге Даниила (в основном на 8-й и 11-й главах) и некоторых цитатах из Исайи, Иеремии и Откровения. Подход Лиланда в толковании библейских пророчеств: нужно позволить пророчеству толковать пророчество (то есть чтобы было несколько свидетелей - чтобы одно место Писания толковало другое). Ключевые моменты: • Третья мировая война должна произойти перед битвой Армагеддон и это НЕ война Гога и Магога. (Война Гога и Магога произойдёт только в конце тысячелетнего царства — согласно Откр 20:7) • Чаша Божьего гнева из 14-й главы Откровения и 25-й главы Иеремии — это война, это меч. Это то, что видим в событиях, связанных с Украиной, начиная с весны 2021 г. • «Царь северный» и «царь южный» из 11-й главы Даниила - это военные союзы. Страны будут образовывать военные союзы: Царь северный, козёл, барс, Запад, Греция в пророческом смысле — НАТО + Евросоюз + США. Царь южный, овен, медведь, Восток, Персия в пророческом смысле — Иран + Россия + Китай. Козёл и барс из Ис 11:6 — это коллективный Запад, в который входит и Греция, и НАТО, и Евросоюз. 3 клыка во рту у медведя (Дан 7:5 ) - это «цари Востока», коллективный Восток: Россия, Китай, Иран (+ возможно, Турция) • В 14-й главе Бытия описано противостояние пяти царей против четырёх царей (см. Быт 14:1-2). И эти 9 царей являются прообразом десяти царей из Откр 17:12, потому что десятый царь — это небольшой рог (из Дан 8:9), антихрист, сын погибели (2Фес 2:3). Сайт Лиланда: https://leelandjones.com/ Блог Лиланда https://leelandjones.com/blog Vimeo: https://vimeo.com/userleelandj Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/ Резервные копии видео Лиланда на Ютубе (которыми делится брат Дэниэл): https://www.youtube.com/channel/UCaAM9VJ1zhDuToK_VeaLEcg/videos Плейлист Лиланда Джонса по Армагеддону: https://vimeo.com/showcase/9120180 https://www.youtube.com/watch?v=KM4IoO6QBdM&list=PLXqaGD7sX9gbgrgRpN0ORPJa_xpdRwuKa Видео Лиланда - Прообраз Армагеддона и 10 царей в 14 главе Бытия: https://vimeo.com/showcase/9120180/video/658237148 Статья Лиланда «Войны, ведущие к пришествию Мессии»: https://leelandjones.com/blog/wars-leading-to-the-coming-messiah Статья Лиланда о Свитке Войны: https://leelandjones.com/blog/war-scroll-1qm Сайт «Свитки Мёртвого моря»: https://deadsea.com/explore/historical-sites/biblical-sites/the-dead-sea-scrolls/ Видео Лиланда про 7 гор, на которых сидит Вавилонская блудница: https://www.youtube.com/watch?v=RMpp3CDAdJM !!! Обязательно посмотрите два другие видео по смежной теме: • Третья мировая. Война и опустошения определены. Чаша Божьего гнева. 62 cедмины https://www.brighteon.com/9401c0de-6239-4a21-bae8-82c19840d7d8 (резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/68.html) • Временная шкала Даниила и 7 голов дракона. Армагеддон 2024 г. - последние дни гнева https://www.brighteon.com/594d6f58-85ba-4ffc-b111-6e7ca963e158 (резервная копия: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/62.html)

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ww3armageddonleeland jonesotkrovenieyulia litvinova kamyshlovatretya mirovaya voinaprorochestva poslednego vremeni
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