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Effets secondaires : la face cachée des vaccins – Documentaire (projection & débat)
luciole
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22 views • February 12, 2022
11 février 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=pjDY9cwmknA
Magazine Nexus :
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Odysee : https://odysee.com/@MagazineNexus:b

https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/

Pour lutter contre le Covid-19, nous avons tous été soumis à des mesures drastiques, changeantes, et même contradictoires. Mais s’il y a bien une constante depuis le départ de cette crise, c’est l’espoir affiché par nos gouvernants que les vaccins nous sauveront. Malheureusement, et même si ces cas semblent rares, ces vaccins provoquent parfois des effets secondaires graves, voire mortels.

Dans cette course mondiale, et notamment française, vers la vaccination de toute la population, ces victimes sont-elles correctement prises en charge médicalement ? Sont-elles bien prises en compte, en considération ? A-t-on pris les bonnes mesures pour éviter que ces accidents vaccinaux ne se répètent ? C’est ce à quoi ce film tente de répondre, en donnant la parole à des victimes et à des spécialistes du sujet.
Effets secondaires : la face cachée des vaccins
Un Film de Raphaël Berland
Sortie officielle : vendredi 11 février 2022


La projection du film sera suivie d’un débat en présence du réalisateur et de quelques invités surprise.

- Voir cette vidéo sur Facebook : https://www.facebook.com/events/466684388535404?ref=newsfeed
- Voir cette vidéo sur Odysée (pas de censure) : https://odysee.com/@MagazineNexus/LaFaceCacheeDesVaccinsLeFilm

SITE WEB DU DOCUMENTAIRE : https://www.lafacecacheedesvaccins.fr
PAGE FACEBOOK DU DOCUMENTAIRE : https://www.facebook.com/EffetsSecondairesLeDocCensure

Ce film que Nexus a soutenu a pu se faire aussi grâce au financement de plusieurs associations et d'internautes via une plateforme de crowdfunding. Les dépenses ayant été plus élevées que prévu, vous pouvez soutenir directement le réalisateur pour permettre le développement et la diffusion du film ici : https://www.lafacecacheedesvaccins.fr/nous-aider/

– PARTENAIRES –

#Nexus – Magazine d’information indépendant
https://www.nexus.fr

REVAV – Réseau des victimes d’accidents vaccinaux
http://www.revahb.fr

Verity France – Collectif de familles de victimes des vaccins anti-covid
https://www.verity-france.org

LNPLV – Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations
https://www.infovaccin.fr

AIMSIB – Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante
https://www.aimsib.org

ALIS – Association Liberté Information Santé
http://alis-france.com/

Merci à tous les internautes qui ont participé au financement de ce film et à toutes les victimes ou proches de victimes qui ont accepté de témoigner.

– CRÉDITS –

Réalisation, cadrage, prise de son : Raphaël Berland
Assistant réalisation : JBach
Directeur de production : Raphaël Berland
Montage, post-production : JBach
Studio montage : Wapi
Mixage son : Benoît Caire
Musique principale : Benoît Casseras
Musique de générique de fin : « Isolés » par Anthony Lion (JahRaph / Anthony Lion & JahRaph)
Voix-off narrative : AK
Voix-off homme : Senso Fil de l'Eau
Voix-off femme : Estelle Brattesani
Avec la participation de : JBach et Raphaël Berland
Mixage voix off : Phirak Kok
Studio enregistrement voix off : Studio Loft des Invalides & Wapi
Illustrations : Pierre Taranzano
Affiche : Isabelle & Thierry Oziel
Documentation, Sous-titrage : Raphaël Berland
Avec la participation de : Estelle Brattesani
Keywords
sciencebigpharmacensurevaersvaccincovidmedecinesantetraitementspharmaspharmacovigilanceeffets secondraireseudra vigilance
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