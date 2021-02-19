B. I. G. Interview с Ольгой Ткачевой, онкопсихологом, специалистом по НГМ

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«Нас лежало 12 человек в онкологическом отделении. Они все сделали химиотерапию, все курсы облучения, все операции… И они давно все умерли…» Просто бомбический эфир по информационной наполненности. Рекомендуем к просмотру не только онкологическим пациентам, так как в эфире обсуждаются такие концептуальные моменты, которые могут помочь многим. Ольга поделилась своей историей излечения рака молочной железы 3 стадии и тем, как она пришла к Новой Германской Медицине. Борис с Ольгой обсудили, насколько эффективна онкопсихология, как помогает Новая Германская Медицина, и почему она может не работать. История Ольги https://medalternativa.info/video/izlecheniya-raka-molochnoj-zhelezy/ Сайт Ольги http://онкопсихолог.рф , e-mail: [email protected] Зрителям на первую консультацию 10% скидка! Предыдущие выпуски B.I.G. Interview § B.I.G. Interview Бориса Гринблат с katyusha_sunrize, победившей рак https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-katyusha_sunrize/ § B.I.G. Interview с разработчиком коллоидного серебра https://medalternativa.info/our/interview-s-razrabotchikom-serebra § B.I.G. Interview с Егором Мироновым о Германской Новой Медицине https://medalternativa.info/our/pryamoj-s-egorom-mironovym/ § B.I.G. Interview с травницей Светланой Калмыковой https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-kalmykovoj/ § B.I.G. Interview с правозащитником Русланом Трофимовым https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-ruslanom-trofimovym/ Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
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